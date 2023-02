Sleepless Man: 61 साल से नहीं सोया ये बुजुर्ग, क्या हुआ ऐसा जो हमेशा के लिए उड़ गई नींद!

Why this man not slept since 1962: माना जाता है कि अच्छी सेहत (Good health) और लंबी उम्र (Long Life) के लिए साउंड स्लीप यानी बढ़िया नींद (Sleep) बहुत जरूरी होती है. कुछ कर गुजरने की चाहत हो या किसी चीज का जुनून ऐसी वजहों से इतर ये भी कहा जात है कि अगर कोई दो-चार दिन न सोए तो हाल बेहाल हो जाता है. लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं. दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिनकी खासियत जानकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं. यहां बात वियतनाम के ऐसे ही शख्स की जिसका दावा है कि वो 61 साल से सोया ही नहीं है.

'बुखार आया फिर कभी सोया नहीं'

वियतनाम में रहने वाली इस हस्ती का नाम थाई एनजोक (Thai Ngoc) है. 80 साल के एनजोक का कहना है कि लंबे अर्से पहले बचपन में उन्हें एक रात बुखार आया था और उस रात के बाद वो फिर कभी नहीं सो पाए. उनकी अपनी मजबूरी है और ये दुनिया का शायद पहला ऐसा अनोखा मामला हो सकता है हालांकि, इसके बावजूद उनकी दिली तमन्ना है कि वो भी दूसरों की तरह चैन की नींद सो सकें, लेकिन क्या किया जो उन्हें नींद ही नहीं आती.

कैसे बने स्लीपलेस?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1962 से उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ गई थी. दशकों से उनकी पत्नी, बच्चों, दोस्त यार या पड़ोसी किसी ने भी उन्हें सोते नहीं देखा. कई लोगों ने उनका टेस्ट लेने की कोशिश की लेकिन कोई भी उनके दावों को झुठला नहीं पाया.

डॉक्टर इस बीमारी को इनसोम्निया (Insomnia) या अनिद्रा कहते हैं. जिससे पीड़ित इंसान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है. लेकिन इनकी सेहत पर इसका कुछ खास असर नहीं दिखता. वो आज भी फिट महसूस करते हैं. सुबह घंटों टहलते हैं और मेहनत से काम करते हैं. अच्छी डायट लेते हैं. ग्रीन टी पीने के साथ वाइन के भी शौकीन हैं पर जिंदगी में उन्हें यही एक कमी महसूस होती है कि वो दूसरों की तरह सो नहीं पाते हैं.

वीडियो वायरल

अपने हालिया इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा था कि कितना भी काम कर लें उन्हें बाकी लोगों की तुलना में कम थकान लगती है. हालांकि, जब वो ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तब कहीं 1-2 घंटे के लिए बेड या सोफे पर लेट जाते हैं, मगर नींद तो उनको फिर भी नहीं आती है.

