Panchang: आज बन रहा दुर्लभ भद्रावास योग, जानें 31 अक्टूबर का शुभ और अशुभ मुहूर्त

नई दिल्ली: Panchang 31 October: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया आज रात 09 बजकर 30 मिनट तक है. आज दुर्लभ 'भद्रावास' का निर्माण हो रहा है. इसका निर्माण सुबह 09 बजकर 51 मिनट से लेकर रात्रि 09 बजकर 30 मिनट तक है. इस दौरान वासुपूज्य की पूजा करनी होती है, ताली अक्षय फल की प्राप्ति हो. दरअसल, मान्यता है कि भद्रा के स्वर्ग में रहने के दौरान पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव-जंतु, पशु-पक्षी और समस्त मानव जगत का कल्याण होता है.

सूर्योदय-सूर्यास्त समय

सूर्योदय-6:33 AM

सूर्यास्त-5:47 PM

सूर्य -सूर्य तुला राशि पर है

चन्द्रोदय-चन्द्रास्त समय

चन्द्रोदय-7:44 PM, 31 अक्टूबर

चन्द्रास्त-9:55 AM, 1 नवंबर

चन्द्रमा -वृषभ राशि पर संचार करेगा

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त-11:48 AM से 12:33

पं अमृत काल-11:11 PM से 12:41 AM

ब्रह्म मुहूर्त-04:54 AM से 05:42 AM

विजय मुहूर्त-01:50 PM से 02:39 PM

गोधूलि मुहूर्त-05:40 PM से 06:04 PM

निशिता काल-11:42 PM से 12:25 AM, 29

अक्टूबरसर्वार्थ सिद्धी योग--Oct 31 04:01 AM - Oct 31 06:35 AM

आज का अशुभ समय

राहु काल-02:58 PM से 04:21 PM

तककालवेला/अर्द्धयामसे-08:19:31 से 09:04:24

तकदुष्टमुहूर्त-08:19:31 से 09:04:24

तकयमगण्ड-08:53:10 से 10:17:20

तकभद्रा-09:51 AM से 09:30 PM

गुलिक-1:41:31 से 13:05:41

तकगंडमूल-नहीं

(Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee Hindustan इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

