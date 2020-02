दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, यहां पढ़ें: पल-पल का 'अपडेट'

8 फ़रवरी 2020, 08:34 बजे

देश के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोगों से वोटिंग करने की अपील की.

Delhi: External Affairs Minister Dr S Jaishankar has cast his vote at the polling station set up at NDMC School of Science & Humanities Education at Tuglak Cresent. He says, "it is basic duty of every citizen to vote. It is important to get out there and contribute." pic.twitter.com/y8quQkTS8L

— ANI (@ANI) February 8, 2020