उद्धव के ताजपोशी की तैयारी लगभग पूरी! इन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में अब नई सरकार बनने जा रही है. देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के इस्तीफे के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की 'महाराष्ट्र विकास अघाड़ी' के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है.

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इससे पहले 1 दिसंबर को शपथ लेने की बात सामने आ रही थी. लेकिन अब शपथ ग्रहण गुरुवार शाम 6 बजकर 35 मिनट पर मुबंई के शिवाजी पार्क में होगा.

उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे ये तो तय हो गया है लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा? या कितने होंगे? इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है.

सरकार के स्वरूप पर भी मंथन शुरू हो चुका है. तीनों पार्टियों ने 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' पर अपनी मुहर लगा दी है. हालांकि नेता इस बारे में अभी कुछ भी साफ तौर से नहीं बता रहे लेकिन इतना जरुर कह रहे हैं कि तीन पहियों वाली ये सरकार की ऑटो रिक्शा पूरी रफ्तार से दौड़ेगी.

बताया जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एनसीपी के हिस्से में 15 मंत्री पद आने वाला है. और सूत्रों के मुताबिक एनसीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों में से 8 के नाम तय कर लिए हैं. इनमें...

शामिल हैं.

हालांकि अजित पवार इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे या नहीं इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. घर वापसी के बाद वो कह चुके हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उन्हें मंजूर है.

अजित पवार को क्या जिम्मेदारी दी जाती है ये देखना दिलचस्प होगा. हालांकि पार्टी के दूसरे नेता फिलहाल इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं. इस बीच एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अजित पवार के समर्थन में एक पोस्टर भी लगवाया है. जिसमें उनके सीएम बनने की मांग की गई है.

Maharashtra: Poster of Ajit Pawar put up in Baramati by Nationalist Congress Party (NCP) workers. Poster states "...let us decide now what you should or should not do. Whole Maharashtra is looking towards you as a future Chief Minister". pic.twitter.com/zc46JQ7Pwy

— ANI (@ANI) November 27, 2019