95 थिएटर्स में #LastFilmShow छेल्लो शो की स्क्रीनिंग, खिल उठे दर्शकों के चेहरे

नई दिल्ली: 14 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को रिलीज डेट से एक दिन पहले लास्ट शो में रिलीज करने का फैसला किया है. 95वें ऑस्कर्स के लिए भारत की ओर से सिलेक्ट की गई छेल्लो शो (Last Film Show) 14 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म के मेकर्स फिल्म की ऑस्कर्स के लिए हुई सेलेक्शन को खास तरीके से सेलिब्रेट करने का फैसला किया है.

छेल्लो का फर्स्ट डे लास्ट शो

₹ 95 TICKET AT 95 CINEMAS: 'CHHELLO SHOW' ANNOUNCEMENT FOR OPENING NIGHT SHOWS... #LastFilmShow [#ChhelloShow] - #India's official entry to the 95th #Oscars - will now release in 95 cinemas in last shows on [Thu] 13 Oct 2022... OFFICIAL ANNOUNCEMENT... pic.twitter.com/dkCqnRsqsP

taran adarsh (@taran_adarsh) October 10, 2022