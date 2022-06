Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: कायम है कार्तिक आर्यन का जलवा, लगातार कर रही है ताबड़तोड़ कमाई

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) के साथ बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रहे हैं. फिल्म के लिए दर्शकों की दीवानगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. 'भूल भुलैया 2' की रिलीज को 3 सप्ताह हो चुके हैं, इसी बीच कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन कार्तिक की खुमार लोगों पर ऐसा चढ़ा ही उतर ही नहीं रहा.

नहीं थम रहा फिल्म का क्रेज

कार्तिक की फिल्म पहले ही 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है. अब लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं जब यह 200 करोड़ रुपये की रेस में शामिल होगी. इसे सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'भूल भुलैया 2' के कलेक्शन का अपडेट दिया है. साथ ही उन्होंने भी कहा है कि फिल्म अब भी थमने के मूड में नहीं लग रही है.

फिल्म ने किया इतना कारोबार

फिल्म अब तक 157 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है. तीसरे सप्ताह में फिल्म ने शुक्रवार को 2.81 करोड़, शनिवार- 4.55 करोड़, रविवार- 5.71 करोड़ और सोमवार- 2.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

#BhoolBhulaiyaa2 is in no mood to slow down... Mass circuits are driving its biz... Absence of major films [till 24 June] should help it reach ₹ 175 cr mark... [Week 3] Fri 2.81 cr, Sat 4.55 cr, Sun 5.71 cr, Mon 2.25 cr. Total: ₹ 157.07 cr. #India biz. pic.twitter.com/zZ26EZxaH1

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 7, 2022