Dream Girl 2 Box Office Collection Day 1: पूजा बन आयुष्मान खुराना ने फिर जीता दिल, पहले दिन किया कारोबार

नई दिल्ली: Dream Girl 2 Box Office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की 'ड्रीम गर्ल 2' (Dream Girl 2) आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. करीब 4 साल पहले फिल्म 'ड्रीम गर्ल' की सफलता के बाद मेकर्स ने एक बार फिर से आयुष्मान को पूजा के रोल में दर्शकों के सामने पेश किया है. वहीं, इस बार एक्टर ने अपने इस रोल से वही पहले वाला जादू भी चला दिया. इसी के साथ फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है.

Ananya Panday के साथ दिखे Ayushmann Khurrana

बता दें कि इस बार आयुष्मान के साथ नुसरत भरुचा नहीं, बल्कि अनन्या पांडे को लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा है. फिल्म समीक्षकों ने बेशक 'ड्रीम गर्ल 2' को मिली-जुली प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन फिल्म ने दर्शकों का तो खूब मनोरंजन किया. यही कारण ही फिल्म को जबरदस्त शुरुआत भी मिल गई है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'ड्रीम गर्ल 2' का कलेक्शन बताते हुए ट्वीट किया है.

Dream Girl 2 को मिली शानदान ओपनिंग

तरण आदर्श की रिपोर्ट के अनुसार, 'ड्रीम गर्ल 2' ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.69 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. फिल्म की इस बेहतरीन शुरुआत को देखकर उम्मीद की जा रही है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी का भी फिल्म को फायदा मिल सकता है.

