OMG 2 Box Office Collection Day 5: 'गदर 2' की आंधी में डटकर खड़ी है अक्षय कुमार की 'ओएमजी 2', जानिए अब तक का कारोबार

OMG 2 Box Office Collection Day 5: इस सप्ताह रिलीज हुई फिल्मों को वीकेंड के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का भी भरपूर फायदा मिला है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार की 'ओएमजी 2' भी शामिल है. 11 अगस्त को यह फिल्म सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गदर2' के साथ सिनेमाघरों में उतारी गई थी. अक्षय की फिल्मों को जबरदस्त टक्कर मिली, हालांकि, इसके बाद बावजूद फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. अब 'ओएमजी 2' का 5वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है.

15 अगस्त का मिला फायदा

जहां एक ओर सनी देओल की 'गदर2' ने स्वतंत्रता दिवस धुआंधर कमाई की है, वहीं अक्षय की 'ओएमजी 2' भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रही है. धीमी गति से अक्षय की फिल्म भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है.

#OMG2 is trending EXCEPTIONALLY WELL, the jump on #IndependenceDay is an EYE-OPENER… Fri 10.26 cr, Sat 15.30 cr, Sun 17.55 cr, Mon 12.06 cr, Tue 17.10 cr. Total: ₹ 72.27 cr. #India biz… #OMG2 is displaying strong legs at the #BO.

