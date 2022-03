Oscars 2022: Will Smith को मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, भारत की 'राइटिंग विद फायर' को मिली मायूसी

नई दिल्ली: Oscars Academy Awards 2022: 94वें एकेडमी अवॉर्ड्स/ऑस्कर (Academy Awards/Oscar) का आयोजन इस साल रव‍िवार 27 मार्च को कैल‍िफोर्न‍िया स्थ‍ित लॉस एंजेल‍िस के डॉल्बी थ‍िएटर में क‍िया गया. वहीं भारत में ऑस्कर की ब्रॉडकास्ट‍िंग 28 मार्च सुबह साढ़े 5 बजे शुरू हुई. अब ऑस्कर विनर्स की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है.

जैसिका चैस्टेन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड

विल स्मिथ और जैसिका चैस्टेन को बेस्ट एक्टर्स का अकादमी पुरस्कार मिला है. वहीं 'कोडा' को बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया है. बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है.

इस बार ऑस्कर के लिए भारतीय फिल्म 'राइटिंग विद फायर' नॉमिनेट हुई थी. हालांकि यह फिल्म अवॉर्ड जीतने में नाकामयाब रही. सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसके लिए निराशा भी जता रहे हैं.

सामने आई लिस्ट

1. बेस्ट फिल्म- कोडा

2. बेस्ट एक्ट्रेस - Jessica Chastain को The Eyes of Tammy Faye के लिए



3. बेस्ट एक्टर- विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए

4. बेस्ट डायरेक्टर- Jane Campion को Power of the Dog के लिए

5. बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर - Summer of Soul

6. बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग- बिली एलीश को जेम्स बॉन्ड के गाने नो टाइम टू डाय के लिए

7. बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीनप्ले- शॉन हेडर को कोडा के लिए

8. फैंस च्वाइस अवॉर्ड - आर्मी ऑफ द डेड

9. बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले - Kenneth Branagh ने Belfast के लिए

10. लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म- द लॉन्ग गुडबाय

11. बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- अरियाना डिबोस को West Side Story के लिए

12. बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन- Jenny Beavan

13. बेस्ट एनिमेटेड फीचर - encanto

14. बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म - 'ड्राइव माय कार'

15. बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल- कोडा के लिए Troy Kotsur को

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बता दें कि ऑस्कर अवॉर्ड्स 2022 से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक्टर विल स्मिथ अवॉर्ड शो के होस्ट को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिस रॉक को विल स्मिथ ने अपनी पत्नी पिंकेट के बारे में मजाक करने की वजह से मुक्का मारा है.

