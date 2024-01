Salaar: विदेश में भी चलेगा प्रभास का जादू, इन देशों में इस दिन रिलीज होगी 'सालार' फिल्म

नई दिल्ली: "सालार: पार्ट 1-सीजफायर" इस गर्मी में जापानी सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी. फिल्म निर्माताओं ने यह घोषणा की है. प्रशांत नील द्वारा निर्देशित और होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म जापानी फिल्म वितरण कंपनी ट्विन द्वारा द्वीपीय देश में रिलीज की जाएगी.

जापान में रिलीज होगी फिल्म

निर्माताओं ने शनिवार को ‘एक्स’ पर "सालार" के आधिकारिक पेज पर कहा, ‘‘सालार सीजफायर इस गर्मी में पूरे जापान के सिनेमाघरों में आ रही है. फिल्म वितरण कंपनी ट्विन द्वारा रिलीज होगी.’’

अमेरिका में भी रिलीज होगी फिल्म

#SalaarCeaseFire se estrenará en América Latina el 7 de marzo de 2024, en español, lanzado por @Cinepolis.

¡Prepárate para la acción épica! #SalaarCeaseFire is releasing in Latin America on 7th March 2024, in .@IndiaCinepolis#Salaar #Prabhas #PrashanthNeel… pic.twitter.com/YizTapcFWF

