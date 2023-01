Producers Guild of India: देशभर में बिना हंगामे के रिलीज हुई 'पठान', प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों को कहा 'थैंक्यू'

नई दिल्ली: Producers Guild of India: शाहरुख खान स्टारर ‘पठान’ बॉलीवुड की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म बन चुकी हैं. देश ही नहीं विदेशों में भी ‘पठान’ का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि फिल्म से जुड़े विवादों को देखते हुए फिल्म की रिलीज हंगामे की उम्मीद थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के हस्तक्षेप से फिल्म मेकर्स और प्रदर्शनकारियों को बहुत राहत मिली. फिल्म बिना किसा हंगामे और हादसे के रिलीज हो गई. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म ना केवल स्मूद रिलीज हुई बल्कि ये अब तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है.

प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा थैंक्यू

शिबाशीष सरकार की अध्यक्षता में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है. अपनी पोस्ट के जरिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों को ‘पठान’ की रिलीज के दौरान अपने-अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद कहा है. पोस्ट में लिखा गया है, "प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया कानून व्यवस्था बनाए रखने और पूरे भारत में पठान की शांतिपूर्ण रिलीज सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों की आभारी है.

पठान की सफलता उम्मीद की किरण

पोस्ट में आगे कहा गया है, "सिनेमा के असतित्व की रक्षा करने के आपके प्रयासों से यह भारत और भारतीयों का मनोरंजन कर सकता है, जिससे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का विश्वास बढ़ा है.पोस्ट में लिखा गया है, 'पठान की सफलता एक आशा है, जो हमें विश्वास दिलाती है कि प्रेम की शक्ति हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकती है.

Official Statement by Producers Guild of India thanking all state governments of India for ensuring the peaceful release of #Pathaan across the country#SeeYouAtTheMovies pic.twitter.com/4NBIip2b06

— Producers Guild of India (@producers_guild) January 28, 2023