जापान में 164 दिनों में 10 लाख से अधिक लोगों ने देखी 'RRR', कायम हुआ नया रिकॉर्ड

नई दिली: एसएस राजामौली की सुपर हिट फिल्म 'RRR' देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार नए रिकॉर्ड दर्ज कर रही है. वहीं अब इस फिल्म के नाम एक और इतिहास जुड़ चुका है. ये इतिहास इस फिल्म ने जापान के सिनेमाघरों में बनाया है. इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार राम चरण, जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट समेत अजय देवगन ने अभिनय किया है.

जापान में बनाया नया रिकॉर्ड

जापान के सिनेमाघरों में 'RRR' 1 मिलियन से ज्यादा फुटफॉल दर्ज करने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है. इस फिल्म को जापान के 44 शहरों और 209 स्क्रीनों समेत 31 आईमैक्स स्क्रीनों पर रिलीज़ की गई है. इसके अलावा फिल्म को जापान में 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

फिल्म को लेकर 'RRR' के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की गई है. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, RRR'मूवी ने 164 दिनों में 1 मिलियन + फुटफॉल रिकॉर्ड किया है और इसकी रॉकिंग रन जारी है.”

#RRRMovie records 1 Million+ footfall in 164 Days and continues its rocking run #RRRinJapan. pic.twitter.com/1nKvXbXUTN

— RRR Movie (@RRRMovie) April 4, 2023