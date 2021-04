Rubina Dilaik ने दिखाए जबरदस्त डांस मूव्स, फैंस हुए डांस के दीवाने

नई दिल्ली: छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में वह 'बिग बॉस 14' की विजेता बनी हैं. इसके बाद से ही जहां एक ओर फैंस उनके बारे में हर बात जानने के लिए बेताब रहते हैं. वहीं, शो ये खत्म होने के बाद रुबीना को लगातार कई नए प्रोजेक्टस भी मिलने लगे हैं.

रुबीना दिलैक ने शेयर किया डांस वीडियो

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर कर फैंस को अपडेट कर रही हैं. ऐसे में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं, जिसमें वह जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

ये भी पढ़ें- वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर Katrina Kaif ने शेयर की तस्वीर, डिफरेंट अंदाज में आईं नजर

रुबीना ने दिखाए शानदार डांस मूव्स

हाल ही में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में उनके डांस मूव्स वाकई काबिले तारीफ हैं. जैसे ही रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने यह वीडियो पोस्ट किया, वह तुरंत वायरल हो गया. वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है.

ये भी पढ़ें- दीया मिर्जा ने बताई पर्यावरण की अहमियत, बोलीं- महामारी ने दी बड़ी सीख

Andre Longo गाने पर थिरकीं रुबीना

जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने मल्टी कलर की ड्रेस कैरी की हुई है और वह अपने डांस मूव्स दिखा रही हैं. इस वायरल वीडियो में वह अंग्रेजी सॉन्ग Andre Longo पर थिरक रही हैं. वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Practiced this for 2 days.. Tell me it was worth it'.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.