'बाहुबली' प्रभास के अंकल कृष्णम राजू का 82 साल की उम्र में निधन, शोक में डूबी साउथ इंडस्ट्री

नई दिल्ली: साउथ सिनेमा से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. साउथ पर एकछत्र राज करने वाले पॉपुलर एक्टर और पूर्व केंद्रीय मंत्री यू.वी. कृष्णम राजू नहीं रहे. 82 साल की उम्र में कृष्णम ने हैदराबाद में आखिरी सांस ली. उनकी मौत से साउथ इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया है.

यू.वी. कृष्णम को टॉलीवुड में 'रेबल स्टार' के नाम से जाना जाता था. वो साउथ सिनेमा पर अभी राज करने वाले 'बाहुबली' प्रभास के रिश्ते में अंकल थे. कोविड के लक्षणों से जूझ रहे कृष्णम ने अस्पताल में आखिरी सांस ली. वो पीछे अपनी फिल्मों और काम की एक लंबी यादगार लिस्ट छोड़ गए.

कृष्णम राजू का काफी समय से अस्पताल में इलाज चल रहा था. हॉस्पिटल से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें 5 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. वो कोविड 19 से रिकवर होने के बाद की परेशानियों से जूझ रहे थे. इलाज के दौरान दिल की धड़कनों ने भी जवाब दे दिया. एक्टर की किडनी पर भी बुरा असर पड़ा था. जबसे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही थे.

Rest in peace our very own Krishnam raju garu … a legend a soul with the biggest heart ..U will live on in our hearts pic.twitter.com/hjUs7kyk4d

साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने कृष्णम राजू के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, "रेस्ट इन पीस! अपने कृष्णम राजू गुरु एक महान दिल के साथ एक महान आत्मा भी थे .. आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे."

This can’t be true. Such a great human being we will miss you dearly sir. Ur contribution to the film industry and the society Wil live on forever and ever. Om Shanti #KrishnamRaju garu. We will love you forever pic.twitter.com/RwgAFG8GaM

— Manoj Manchu (@HeroManoj1) September 11, 2022