Kangana Vs Uddhav: टूटे दफ्तर में ही काम करेंगी कंगना, बाला साहेब को बताया फेवरेट आइकन

मुंबई: कंगना के सिर पर बड़ी आफत आ गिरी, क्योंकि कंगना का सबसे बड़ा सपना जो टूटा. लेकिन लगता है कि कंगना जिस मिट्टी की बनी हैं. वो फिल्म की किसी नायिका जैसी है. जो हार मानना नहीं जानती है.

वहीं कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर करारा प्रहार करते हुए तीखा तंज कसा है. उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवसेना को भी लपेटे में ले लिया है.

Dear respected honourable @INCIndia president Sonia Gandhi ji being a woman arn’t you anguished by the treatment I am given by your government in Maharashtra? Can you not request your Government to uphold the principles of the Constitution given to us by Dr. Ambedkar?

कंगना रनौत (Kangana Ranaut), पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई बन अंग्रेज़ों को धूल चटाती नज़र आ चुकी हैं. कंगना की दहाड़ के सामने पर्दे पर शेर भी पस्त नज़र आ चुका है. कंगना रनौत पर्दे पर क्वीन का किरदार निभा चुकी हैं. कंगना ने पर्दे पर ऐसे कई रोल प्ले किए हैं, जिसमें वो हीरो से बड़ी नज़र आई हैं.

भले ही उन्हें लेकर कोई कितना भी जजमेंटल रहा है. कंगना ने अपना स्वैग दिखाकर सभी को चित किया है. कंगना ने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं कि वो चली हों या नहीं, कंगना के किरदार ने सभी को चौंकाया है. शायद यही वजह है कि फिल्मी दुनिया में कंगना एक ऐसी नायिका बनकर उभरी, कि वो खुद ही फिल्म की हीरो बन गईं. और हीरो से ज़्यादा फीस भी उन्हें मिलती है.

वहीं, रियल लाइफ की बात करें. तो कंगना (Kangana Ranaut) की असल जिंदगी की कहानी भी कम उतार चढ़ाव भरी नहीं रही है. कंगना की असल जिंदगी की कहानी के पन्ने जब टटोले जाते हैं, तो वो भी किसी फिल्म की तरह ही लगते हैं और चूंकि शायद अब कंगना ने काफी कुछ देख लिया है. वो निडर हो चुकी हैं और पिछले कुछ समय से अपनी हर बात को बेबाकी से रख रही हैं. जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है. कंगना के तेवर पहले से भी ज़्यादा तल्ख हो गए हैं.

सुशांत के लिए कंगना लगातार इंसाफ की मांग कर रही हैं, लेकिन कंगना के ये तीखे बोल धीरे धीरे ऐसा हड़कंप मचाते गए कि इसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई देने लगी. जब से कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए. उनके दफ्तर को स्वाहा कर दिया है. इस पूरे मामले ने मानो राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने हिसाब से इसपर रोटियां सेकने का मौका दे दिया है. कोई पक्ष में है, कोई विरोध में..

कंगना (Kangana Ranaut) और उनका परिवार इस प्रकरण के बाद बीजेपी का धन्यवाद कर रहा है. क्योंकि वो मान रहे हैं कि कंगना को Y कैटगरी की सुरक्षा दिया जाना सही कदम रहा. तो शिवसेना से लेकर कांग्रेस से सवाल खुद कंगना ही कर रही हैं. और तो और शिवसेना को कंगना, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा भी याद करा रही हैं.

लेकिन इस सबके बीच, कंगना खुद एक नायिका के तौर पर सामने आ रही हैं और इसकी वजह उनकी वो ही बेबाकी है. जिसकी चौतरफा बात हो रही है. अगर कोई सोच रहा था कि कंगना का दफ्तर टूटने से उनाक हौसला भी टूट जाएगा. तो इसका जवाब कंगना का ये ट्वीट है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज़ है.

कंगना रनौत ने ट्वीट किया, "मेरे पास दफ्तर की मरम्मत करने के पैसे नहीं हैं. मैं इसी टूटे-फूटे ऑफिस में काम करूंगी. मैंने 15 जनवरी को ऑफिस खोला था, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस आ गया. बाकियों की तरह मैंने भी उसके बाद से काम नहीं किया है. मैं दुनिया को बताऊंगी कि कैसे हर हालात में महिलाएं काम कर लेती हैं और दुनिया में तरक्की भी हासिल करती हैं."

I had my office opening on 15th Jan, shortly after corona hit us, like most of us I haven’t worked ever since, don’t have money to renovate it, I will work from those ruins keep that office ravaged as a symbol of a woman’s will that dared to rise in this world #KanganaVsUddhav https://t.co/98VnFANVsu

