क्या इस बार चीन को सबक सिखा कर रहेंगे पीएम मोदी, ट्रंप ने किया इशारा

नई दिल्ली: भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षण पूर्ण निष्ठा के साथ जुटे रहते हैं. मां भारती के गौरव और उनकी प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की कमी या ह्रास पीएम मोदी को पसंद नहीं है. इन दिनों चीन के दुस्साहस और चालबाजी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं हैं और वे जल्द चीन को कड़ा सबक सिखाने वाले हैं. ये इशारा किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है. चीन के कुकृत्य की सजा देने का समय अब सन्निकट है.

जानिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा

If they thought it would help if I were the mediator or arbitrator, I would do that: US President Donald Trump on being asked if he wants to mediate between India & China https://t.co/vmph9CfHKH

— ANI (@ANI) May 28, 2020