कोरोनाः निजामुद्दीन मामले में बोले सीएम केजरीवाल, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्लीः लॉकडाउन के बावजूद निजामुद्दीन में देश-विदेश से आए तमाम लोगो की भीड़ जुटने पर सीएम केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं. इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषियों को न बख्शे जाने की बात कही है. सीएम ने निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज में देशी-विदेशी लोगों के जुटने को लेकर सख्त ऐतराज जताया है.

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि लोगों को घर में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं. भीड़ न जुटाने की अपील की जा रही है, फिर भी निजामुद्दीन इलाके में हजार से 15 सौ लोगों को इकट्ठा होना गंभीर मामला है.

448 में पाए गए हैं कोरोना के लक्षण

कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन के बावजूद निजामुद्दीन इलाके में यह बड़ी भीड़ जुटी थी. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ऐसे समय में जबकि लोगों को घर में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं. भीड़ न जुटाने की अपील की जा रही है.

Till now 1,548 people have been brought out of Markaz (Nizamuddin), 441 of them were symptomatic. They have been shifted to hospitals and their tests are being conducted. 1,107 who did not show symptoms have been sent to quarantine: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/NuMR97PHYW

— ANI (@ANI) March 31, 2020