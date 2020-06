सुरक्षा में चूक का आरोप, Air Asia को DGCA ने भेजा नोटिस

नई दिल्लीः पायलट और फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा की शिकायत और आरोपों के बाद उड्डयन नियामक डीजीसीए ने बड़ा कदम उठाया है. DGCA ने एयर एशिया एयरलाइंस सुरक्षा मानकों का उल्लघंन करने के आरोप में एयरलाइंस एक शीर्ष अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप लगाने वाले पायलट गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट नाम से प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल चलाते हैं.

एयर एशिया के परिचालन प्रमुख को नोटिस

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से बताया गया कि एयर एशिया के परिचालन प्रमुख मनीष उप्पल को यह नोटिस जारी किया गया है. एयर एशिया इंडिया की ओर से भी नोटिस मिलने की पुष्टि की गई है. साथ ही उन्होंने जांच में सहयोग देने का आश्वासन दिया है.

The DGCA (Directorate General of Civil Aviation) has issued a show cause notice to Air Asia India head of flight safety and operation in connection with a pilot levelling allegation that the airline engages in compromising on the issue of safety.

