पाकिस्तान से लौटी महिला को भारत सरकार ने दी नागरिकता

नई दिल्लीः राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद नया नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है. हालांकि, देशभर में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. इसी बीच पाकिस्तान से भारत आईं हसीना बेन को भारत की नागरिकता दी गई है. बताया गया कि भारत की नागरिकता के लिए हसीना बेन से दो साल पहले आवेदन किया था लेकिन उनका आवेदन पेंडिंग में पड़ा हुआ था. अब भारत सरकार ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया है.

Dr Narendra Kumar Meena, Collector of Devbhumi Dwarka: After her husband's death, she returned to India & applied for Indian citizenship. After consideration Govt of India&Gujarat govt granted her citizenship. She was given the certificate of citizenship on December 18. https://t.co/c2mpknOzjx

