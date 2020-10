शोक में डूबी भारतीय राजनीति, Ram Vilas Paswan का निधन अपूरणीय क्षति

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) नहीं रहे. भारतीय राजनीति के मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले पासवान ने गुरुवार शाम 74 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन की सूचना सामने आते ही भारतीय राजनीति शोक संतप्त हो गई.

PM Modi, Congress president Sonia Gandhi, Home Minister Amit Shah, BJP president JP Nadda, BJP leader Devendra Fadnavis called LJP chief Chirag Paswan and paid their condolences over the demise of Union Minister #RamVilasPaswan pic.twitter.com/xccjxP6xik — ANI (@ANI) October 8, 2020

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री का पद संभाल रहे राम विलास पासवान के निधन पर LJP अध्यक्ष उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके लिखा पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। Miss you Papa...

पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं।

Miss you Papa... pic.twitter.com/Qc9wF6Jl6Z — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 8, 2020

राम विलास पासवान का जाना भारतीय राजनीति की एक बड़ी क्षति है. उनके परिवार के लिए तो यह असहनीय दुख है ही, साथ ही LJP के लिए भी बड़े संकट का समय है. बिहार विधानसभा चुनाव के बीच उनका जाना इस पर असर डाल सकता है. दूसरी ओर राजनीति से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार आदि सभी ने उनके निधन पर शोक जताया है.

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने जताया दुख

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख व्यक्त करते हुए कहा,'' केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता को खो दिया है.

A firebrand socialist in youth, mentored by the likes of Jayaprakash Narayan during anti-Emergency movement, Paswan ji had enviable rapport with masses and he ardently strove for their welfare. Condolences to his family and supporters: President Ram Nath Kovind https://t.co/AkQzt71Wlc — ANI (@ANI) October 8, 2020

वह संसद के सबसे सक्रिय और सबसे लंबे समय तक सेवारत सदस्यों में से थे. वह दीन-दुखियों की आवाज थे.'' वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका जाना मेरी निजी क्षति है.

I am saddened beyond words. There is a void in our nation that will perhaps never be filled. #RamVilasPaswan ji’s demise is a personal loss. I have lost a friend, valued colleague and someone who was extremely passionate to ensure every poor person leads a life of dignity: PM pic.twitter.com/Er5rv0GjZu — ANI (@ANI) October 8, 2020

मैं शब्दों में इस दुख को बयान नहीं कर सकता. हमारे देश में ऐसा शून्य पैदा हुआ है जो शायद कभी नहीं भरेगा.

अमित शाह ने किए कई ट्वीट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कई ट्वीट कर के अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उन्होंने लिखा कि सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण व अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके प्रिय राम विलास पासवान जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जनकल्याण को सर्वोपरि रखा.

चाहे 1975 के आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करना हो या मोदी सरकार में कोरोना महामारी में गरीब कल्याण के मंत्र को सार्थक करना हो, राम विलास पासवान जी ने इन सभी में अद्वितीय भूमिका निभाई है। कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहते हुए, पासवान जी अपने सरल व सौम्य व्यक्तित्व से सबके प्रिय रहे। — Amit Shah (@AmitShah) October 8, 2020

भारतीय राजनीति व केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी कमी सदैव बनी रहेगी और मोदी सरकार उनके गरीब कल्याण व बिहार के विकास के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेगी. मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं. ॐ शांति

माया-अखिलेश भी दुखी

बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर परिवार व पार्टी के लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने लिखा- ''केन्द्रीय मंत्री व बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक श्री रामविलास पासवान के निधन की खबर अति-दुःखद.

केन्द्रीय मंत्री व बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक श्री रामविलास पासवान के निधन की खबर अति-दुःखद। उनके परिवार व पार्टी के लोगों के प्रति गहरी संवेदना। — Mayawati (@Mayawati) October 8, 2020

उनके परिवार व पार्टी के लोगों के प्रति गहरी संवेदना.'' वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लोकप्रिय जननेता श्री रामविलास पासवान जी के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि!

दुख की इस असीम घड़ी में हम सब शोक संतप्त परिवार के साथ हैं.

लालू-राबड़ी शोक संतप्त

RJD प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लिखा,'' रामबिलास भाई के असामयिक निधन का दुःखद समाचार सुन अति मर्माहत हूं. विगत 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक, राजनीतिक लड़ाइयां आंखों में तैर रही है. रामबिलास भाई, आप जल्दी चले गए. इससे ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं''

May God provide peace to him & strength to his family. This is a loss for the entire politics in Bihar, people are sad. The entire RJD is sad that such a tall leader has left us. Our entire family is gloomy: Ex-Bihar CM and RJD leader Rabri Devi on Union Minister #RamVilasPaswan pic.twitter.com/guGBszcTF2 — ANI (@ANI) October 8, 2020

वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन से बहुत दुःखी हूं. दशकों से उनके साथ पारिवारिक सम्बंध रहा. आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा. भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.

प्रियंका-राहुल गांधी ने भी जताया शोक

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रामविलास पासवान जी वर्षों से मेरी मां के पड़ोसी रहे और उनके परिवार के साथ हमारा एक निजी रिश्ता था. उनके निधन की सूचना से बेहद दुःख हुआ है. चिराग जी और परिवार के समस्त सदस्यों को मेरी गहरी संवेदना.

रामविलास पासवान जी के असमय निधन का समाचार दुखद है। ग़रीब-दलित वर्ग ने आज अपनी एक बुलंद राजनैतिक आवाज़ खो दी। उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएँ। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2020

इस दुखद घड़ी में हम आपके साथ हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रामविलास पासवान जी के असमय निधन का समाचार दुखद है. ग़रीब-दलित वर्ग ने आज अपनी एक बुलंद राजनैतिक आवाज़ खो दी. उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं.

सीएम नीतीश ने भी जताया शोक

सीएम नीतिश ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. समुख्यमंत्री ने कहा है कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे. वे प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, मजबूत संगठनकर्ता और बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे.

Bihar CM condoles the demise of Union Minister #RamVilasPaswan. He states that he was a tall personality of Indian politics - sharp orator, popular leader, able administrator, strong organiser with affable personality. He states that it's a personal loss to him: Bihar CMO (file) pic.twitter.com/WaauRR0Ogx — ANI (@ANI) October 8, 2020

मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान से अपने आत्मीय संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि उनसे हमारा बेहद पुराना रिश्ता था. उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है.

भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

भाजपा नेताओं मंत्रियों ने भी उनके निधन पर श्रद्धांजलि प्रकट की. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम उनमें एक फायरब्रांड नेता देखते थे. उन्होंने हमेशा गरीब और समाज के निचले तबके की चिंता की.

#WATCH: We saw him as a firebrand leader, who used to worry about poor & the person at the bottom of the society. Regardless of his ministerial post in any govt, he always befriended all parties. May his soul rest in peace & God give strength to his family: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/WckMrXR8Ue — ANI (@ANI) October 8, 2020

वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रीमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे.

योग गुरु बाबा रामदेव ने भी शोक जताया

बाबा रामदेव ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ते निधन पर शोक जताया. कहा- उनके निधन से काफी दुख में हूं, उनके साथ 2 दशक पुरान रिश्ता था, उनके बेटे चिराग पासवान से बात की.

May his soul rest in peace. He fought for the welfare of poor. I am deeply saddened by #RamVilasPaswan ji's untimely death. Had a two-decade-old relation with him. Spoke with his son Chirag Paswan. Prayed to God to give his family the strength to bear the loss: Yog Guru Ramdev pic.twitter.com/ky8JJvL2vS — ANI (@ANI) October 8, 2020

भगवान से उनके परिवार को हिम्मत देने की कामना की.

