कोरोना से युद्धस्तर पर लड़ रहा है देश, कर्नाटक में 2 और पीड़ितों सहित देश में 116 संक्रमित

नई दिल्लीः भारत कोरोना से युद्ध स्तर पर लड़ रहा है. हर मोर्चे पर कड़ी तैयारी और मुस्तैदी है. अस्पताल, ऑफिस, घर, सरकारी व निजी संस्थान और यहां तक की बाजारों में भी कोरोना से लड़ते युद्धवीर दिखाई दे रहे हैं. लोग सचेत हैं और एक-दूसरे को भी सुरक्षित रहने और बचाव के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को ट्विटर के जरिए लोगों से संवाद किया और कहा कि डरिए मत, हौसला रखिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए, जो दूसरों के लिए भी परेशानी बने. हालांकि भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है. मंगलवार को 116 कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा सामने आया है.

कर्नाटक में दो नए मरीज

भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है. सोमवार रात तक देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 114 थी, जो अब बढ़कर 116 हो गई है. कर्नाटक में दो नए मरीजों में COVID-19 की पुष्टि हुई है. कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है.

K'taka Min for Medical Education: 2 more cases of #COVID19 confirmed in state. 2 people, one in Kalburgi & another in Bengaluru tested positive. Both patients quarantined&treated at isolation facilities.

Total 8 #Coronavirus positive cases have been reported in the state so far pic.twitter.com/UotgT6KzFn

