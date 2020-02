अड़े हुए हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी, पहले दिन की 'बातचीत बेनतीजा'

नई दिल्ली: शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन से पूरी दिल्ली परेशान है. शाहीन बाग की सड़क जाम होने के चलते ना सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि इससे सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. लेकिन इससे इन प्रदर्शनकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. तभी तो आज की बातचीत बेनतीजा रही.

संवाद से दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क खुलवाने की कोशिशें शुरु हो गई हैं. आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किये गये वार्ताकार, प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिये पहुंचे. बातचीत हुई लेकिन ये बेनतीजा रही. वार्ताकारों का कहना है कि वो अभी प्रदर्शनकारियों की बातों को सुन और समझ रहे हैं और बातचीत को आगे बढ़ाने वो कल फिर आएंगे.

Sadhana Ramachandran, SC appointed mediator after meeting Shaheen Bagh protesters: We met them & listened to them. We asked them if they want us to come back tomorrow as it's not possible to complete the talks in one day. They said they want us to come back tomorrow, so we will. pic.twitter.com/IQKDEkrfMC

