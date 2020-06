RJD की टूट पर 'लालू के लाल' ने बयां किया अपने दिल का 'हाल'

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ सूबे में सियासी बिसात पर शह और मात का खेल भी शुरू हो गया है. फिलहाल ताजा और बड़ा झटका लालू यादव की आरजेडी को लगा है. जिसके बाद लालू के 'लाल' तेजस्वी यादव ने आरजेडी का हाल बयां किया है.

RJD को ठुकराकर JD(U) में शामिल होने वाले लालू खेमे के 5 बागी MLC के मसले पर तेजस्वी यादव ने अपने दिल का हाल बयां किया है, मीडिया के सवालों पर तेजस्वी ने बोला, "कहने को कुछ नहीं है. उन लोगों को शुभकामनाएं जिन्होंने छोड़ दिया. नीतीश जी ने रचनात्मक काम किया है लेकिन उस रचनात्मक काम से उन्हें ही फायदा हो सकता है. बीते दिन की घटना उन्हें व्यक्तिगत लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन बिहार के लोगों को कुछ नहीं."

There's nothing to say. Best wishes to those who left. Nitish ji has done constructive work but that constructive work can benefit only him. Y'day's incident can bring him personal benefit but nothing to the people of Bihar: Tejashwi Yadav,RJD on 5 MLCs of the party joining JD(U) pic.twitter.com/fyJtbGQljm

साथ ही लालू के छोटे लाल ने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान लोग आते-जाते हैं. एक चुनाव का नाम बताइए जहां लोग नहीं आए और गए. यह चुनावी मौसम है और सरकार अपने शासन को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है. कुछ दिन पहले जद(यू) एमएलसी हमारे पास आए थे, इसलिए ये बातें चलती हैं.

During election people come and go. Name one election where people had not come and gone. This is election season and the govt is trying to keep their governance safe...A few days back JD(U) MLC had come to us, so these things go on: Tejashwi Yadav, RJD https://t.co/fUT9UK5n9M

