IND vs ENG: 'देखो छमिया नाच रही है', मैच के बीच सहवाग-कैफ की कॉमेंट्री सुन भड़के लोग

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही द्विपक्षीय सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी नेटवर्क पर किया जा रहा है. इसको देखते हुए फैन्स मैच के दौरान हो रही कॉमेंट्री से खुश नजर नहीं आ रहे हैं. बर्मिंघम टेस्ट के पहले दो दिन में हुई कॉमेंट्री को लेकर फैन्स पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन मैच के तीसरे दिन पूर्व सलामी बैटर वीरेंदर सहवाग और मोहम्मद कैफ ने कॉमेंट्री में कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर फैन्स भड़क गये हैं.

मैच के तीसरे दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सहवाग और कैफ को फैन्स के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. इस वायरल वीडियो के दौरान टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली नाचते हुए जश्न मना रहे है, जिसको लेकर सहवाग ने आपत्तिजनक टिप्पणी की.

इस दौरान साथ कॉमेंट्री कर रहे मोहम्मद कैफ ने भी डांस के इस रिप्ले के दौरान सहवाग के अंदाज में ही टिप्पणी की और कहा कि 'देखो छमिया नाच रही है'. फैन्स को सहवाग और कैफ का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो लगातार इन खिलाड़ियों को कॉमेंट्री से बैन करने की मांग कर रहे हैं.

Test cricket doesn't deserve this level of commentary in any language. Absolute shame. #Sehwag #VirendraSehwag #ENGvsIND https://t.co/uEtDR9MvrG

