IND vs PAK Viral Video: ‘भुवी को खेलने दो, भुवी को ना छुपाओ', भारत-पाक मैच से पहले फैन्स ने की खास अपील

IND vs PAK Practice Viral Video: मेलबर्न के मैदान पर रविवार को खेले जाने वाले भारत-पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले भारतीय टीम एमसीजी में अभ्यास करती नजर आई. मैच के लिये पहले ही सारी टिकटें बिक चुकी हैं लेकिन नेट्स सेशन पर अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिये फैन्स की अच्छी खासी भीड़ पहुंची. उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अभ्यास हुआ तो वहां पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और रन मशीन विराट कोहली नहीं पहुंचे थे और फैन्स को निराशा का सामना करना पड़ा था.

लेकिन शनिवार को जब यह स्टार अभ्यास के लिये एमसीजी पहुंचा तो करीब 1000 भारतीय फैन्स के चेहरे खुशी से चमक उठे. जैसे ही कोहली ट्रेनिंग मैदान पर उतरे, इन फैन्स ने जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर की.

पाकिस्तानी फैन्स कर रहे थे विराट को स्लेज

कोहली ने गार्ड पहने और अपना नेट सत्र शुरू कर दिया. भारतीय फैन्स के बीच काफी संख्या में पाकिस्तानी समर्थक भी मौजूद थे, जिसमें से एक ने कुछ मजाकिया छींटाकशी करने का प्रयास किया.

उसने कहा, ‘ओ विराट, ओ विराट, जरा बाबर आजम की तरह स्ट्रेट ड्राइव मारके दिखाओ.’ वहीं कुछ पाकिस्तानी फैन्स ने एक मिनी स्पीकर लेकर देश के एक बैंड का देशभक्ति गाना ‘दिल दिल पाकिस्तान’ गाना शुरू कर दिया.

भुवी के लिये फैन्स ने गाया खास गाना

सुपरस्टारों की टीम में भुवनेश्वर कुमार को देखना काफी मुश्किल है लेकिन एक ग्रुप ने आशा भोंसले के 1960 के मशहूर गाने ‘परदे में रहने दो’ की तर्ज पर गाते हुए कहा, ‘‘भुवी को खेलने दो, भुवी को ना छुपाओ.’

It wasn't a match day but hundreds of Indian fans turned up to watch #TeamIndia nets today at the MCG. #T20WorldCup pic.twitter.com/z3ZiICSHL8

— BCCI (@BCCI) October 22, 2022