पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख दारोगा हप्पू सिंह बने सहवाग, कहा-'मजौ आगौ'

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते करियर का तीसरा शतक जड़ा. पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 115 गेंद में छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया. अपनी शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के जड़े.

घरेलू सरजमीं पर पंत ने जड़ा पहला सैकड़ा

पंत का भारतीय सरजमीं पर यह पहला टेस्ट शतक है इससे पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दो शतक जड़े थे. उन्होंने पहला शतक इंग्लैंड में और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में जड़ा था. हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो दो बार अपना शतक पूरा करने से चूक गए थे. पंत ने शुक्रवार को अपना अर्धशतक सधे हुए अंदाज में 4 चौके और एक छ्क्के की मदद से 82 गेंद में पूरा किया था. इसके बाद पंत ने गियर बदला और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी. पंत ने अपने अगले पचास रन 33 गेंद में 9 चौके और एक छ्क्के के साथ पूरे किए. हालांकि वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 101(118) रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए.

लेकिन अपनी धमाकेदार और बेखौफ बल्लेबाजी से पंत ने क्रिकेट प्रशंसकों का मन मोह लिया. नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग तो पंत की तारीफ करने के लिए दारोगा हप्पू सिंह के अंदाज में नजर आए. जेम्स एंडरसन जैसे दिग्गज गेंदबाज की गेंद पर रिवर्स स्वीप में जड़ा चौका सहवाग को बहुत पसंद आया.

Me Watching Rishabh Pant reverse sweep Anderson for a boundary and then bring up his century with a SIX. That's my Boy! #INDvENG pic.twitter.com/yunVL1GRTQ

एंडरसन की गेंद पर खेले रिवर्स स्वीप के हुए मुरीद

सहवाग ने ट्वीट करके कहा, मैं ऋषभ पंत को एंडरसन की गेंद पर रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ते और छक्के के साथ शतक पूरा करते देखा. इसके साथ उन्होंने हप्पू सिंह की तस्वीर वाला मीम साझा किया जिसपर लिखा था अरी दादा! मजौ आगौ'

I don’t think anyone has had the skill audacity to do that to Jimmy Anderson (in a Test) before #INDvENG #astonishing pic.twitter.com/T3snjDstW5

— simon hughes (@theanalyst) March 5, 2021