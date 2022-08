Ind vs Pak Prediction: India-Pakistan मैच में कौन मारेगा बाजी; क्या है पिच का रिकॉर्ड

Ind vs Pak Prediction: एशिया कप (Asia Cup) का आज आगाज होने जा रहा है. शात साढ़े सात बजे श्रीलंका और अफगानिस्तान (Afg vs Sl) के बीच मैच खेला जाना है. लेकिन इस मैच से ज्यादा कल का मैच लोगों के लिए काफी अहम होने वाला है. कल भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच मैच होगा. इसको लेकर लोग अलग-अलग प्रिडिक्शन्स (Ind vs Pak Prediction) कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है और दुबई स्टेडियम की पिच का रिकॉर्ड क्या है?

Asia Cup Ind vs Pak Prediction- किस टीम का पलड़ा भारी?

भारत पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच को लेकर लोग अलग-अलग अनुमान लगा रहे हैं. अगर बात करें पाकिस्तान टीम (Pakistan Team) की, तो बेहतीन बॉलर शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) चोटिल होने के बाद बाहर हो गए हैं. शाहीन वही गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भारत के तीन दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) के विकेट चटकाए थे. इस मैच में टीम इंडिया को बुरी हार मिली थी.

Team India की है कैसी कंडीशन?

अगर बात करें टीम इंडिया की तो चोटिल होन के कारण भारत के दिग्गज बॉलर बुमराह बाहर हैं. वहीं विराट और केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. केएल राहुल ने हाल ही में हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में एक मैच में 1 रन वहीं दूसरे में 30 रन बनाए थे.

Asia Cup India Pakistan Record- किस टीम ने जीते हैं सबसे ज्यादा मैच

आपको बता दें एशिया कप की तारीख में भारत ने 36 मैच जीते हैं वहीं श्रीलंका ने 35, पाकिस्तान ने 28, बांग्लादेश ने 10 और अफगानिस्तान ने 5 मैच जीते हैं. वहीं भारत 1992 से अभी तक भारत पाकिस्तान से सिर्फ एक बार हारा है.

Asia Cup Record- किसने कितनी बार जीता एशिया कप

जानकारी के मुताबिक भारत ने 7 बार एशिया कप जीता है वहीं श्रीलंका ने 5 बार और पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप अपने नाम किया है. अगर बात करें दुबई स्टेडियम की पिच की तो टॉस जीतकर बैटिंग करने वाली टीम ने बॉलिंग करने वाली टीम के मुकाबले कम मैच जीते हैं.

