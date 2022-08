Heart Attack Risk: इस उम्र की महिलाओं को ज्यादा आते हैं हार्ट अटैक, जानें कितनी बार हो सकता है हृदयघात?

Heart attack in women: दिल में गड़बड़ी आने पर हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है. आजकल कम उम्र में आ रहे हार्ट अटैक की खबरें (Heart Attack News) बढ़ती जा रही है. आज ही सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मृत्यु (TikTok Star and BJP leader Sonali Phogat Death Reason) हुई है, जिसका कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस उम्र की महिलाओं को हार्ट अटैक का खतरा (heart attack risk in women) ज्यादा होता है या फिर किसी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हृदयघात हो सकता है? आइए इस जानकारी के साथ महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण (Heart attack symptoms in hindi) के बारे में भी जानते हैं.

ये भी पढ़ें: Vitamin D Deficiency: इस कमी से हड्डियों में होने लगते हैं छेद, बार-बार घेर लेती हैं ये बीमारियां, तुरंत खाएं ये चीज

Heart Attack Symptoms in Women: महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग होते हैं?

मायोक्लीनिक के मुताबिक, पुरुषों और महिलाओं में हार्ट अटैक के आम लक्षण (heart attack common symptoms) एक जैसे होते हैं, जैसे- सीने में दर्द, सीने में जकड़न आदि. लेकिन वहीं, पुरुषों से विपरीत महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण (Heart attack symptoms different in women) छाती से असंबंधित भी हो सकते हैं. जैसे-

गर्दन, जबड़े, कंधे, कमर व पेट के ऊपरी हिस्से में जकड़न

सांस फूलना

एक या दोनों हाथ में दर्द

जी मिचलाना या उल्टी आने की दिक्कत

पसीना आना

सिर चकराना

बेहद थकावट होना

सीने में जलन होना, आदि

ये भी पढ़ें: Brain Health Tips: दिमाग को अंदर से खोखला बना देती हैं ये आदतें, हो जाता है 'ब्रेन डेड'

Heart Attack in Women: इस उम्र की महिलाओं को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 55 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है. वहीं, पुरुषों में यह खतरा 45 वर्ष की उम्र से बढ़ जाता है. लेकिन हार्ट अटैक के खतरे को लेकर Johns Hopkins ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की थी. जिसमें बताया गया था कि अब कम उम्र की महिलाओं में हृदयघात के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 35 से 54 वर्ष की उम्र में महिलाओं को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा हो गया है.

ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है हार्ट अटैक?

यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि हार्ट अटैक ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है? तो आपको बता दें कि यह हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है. किसी व्यक्ति के लिए पहला हार्ट अटैक भी जानलेवा हो सकता है तो किसी को चार बार हृदयघात आ सकता है. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक औसतन किसी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा तीन बार हार्ट अटैक आ सकता है. तीसरे हार्ट अटैक से उबरना काफी मुश्किल होता है.

ये भी पढ़ें: Nasbandi Benefits: नसबंदी करवाने में लगते हैं 15 मिनट, पुरुषों को मिलते हैं गजब फायदे, जान लें ये नुकसान भी

Heart Attack Reasons in Women: महिलाओं में हार्ट अटैक के कारण

पुरुषों की तरह महिलाओं में भी हार्ट अटैक के कारण जीवनशैली और सेहत से जुड़े हैं. जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा बड़ी वजहे हैं. वहीं, धूम्रपान करना, शराब का सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी भी महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकते हैं.