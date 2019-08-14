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Indian Army

73rd Independence Day: Full list of gallantry award winners: Kirti Chakra, Shaurya Chakra, Bar to Sena Medals, Sena Medals, Mention in Dispatches.

Indian Army’s Sapper Prakash Jadhav of 1 Rashtriya Rifles (Mahar) will be conferred Kirti Chakra (posthumously) for his gallant role in an operation in Jammu and Kashmir. 

73rd Independence Day: Full list of gallantry award winners: Kirti Chakra, Shaurya Chakra, Bar to Sena Medals, Sena Medals, Mention in Dispatches.
Representative image

The brave hearts of Indian Army will be honoured with gallantry awards on the 73rd Independence Day on Friday. Indian Army’s Sapper Prakash Jadhav of 1 Rashtriya Rifles (Mahar) will be conferred Kirti Chakra (posthumously) for his gallant role in an operation in Jammu and Kashmir. 

Eight Army personnel will also be conferred Shaurya Chakra, five of them posthumously. Eight Army personnel will be conferred with Bar to Sena Medals (Gallantry), 90 will be conferred Sena Medals (Gallantry) and four members of Operation Rakhshak will be conferred Mention in Dispatches.

Indian Air Force (IAF) pilot Wing Commander Abhinandan Varthaman, who spent nearly 60 hours in Pakistan's captivity after Balakot airstrike in February, will also be conferred with Vir Chakra on Independence Day. Five IAF pilots who conducted airstrikes in Pakistan's Balakot will also get Vayu Sena medal.

Here's a complete list of Gallantry Awards:

KIRTI CHAKRA
16116742F SPR PRAKASH JADHAV, ENGRS (POSTHUMOUS)

 

SHAURYA CHAKRA
1. IC-64585A LT COL AJAY SINGH KUSHWAH, SM, JAK RIF
2. SS-44986N MAJ VIBHUTI SHANKAR DHOUNDIYAL, EME, (POSTHUMOUS)
3. IC-79501Y CAPT MAHESHKUMAR BHURE, ENGRS, 34 RR
4. 19000555M L/NK SANDEEP SINGH, PARA (SF) (POSTHUMOUS)
5. 2498034F SEP BRAJESH KUMAR, PUNJAB (POSTHUMOUS)
6. 2706918P SEP HARI SINGH, GRENADIERS (POSTHUMOUS)
7. 4101010K RFN AJVEER SINGH CHAUHAN, GARH RIF
8. 9112648L RFN SHIVE KUMAR, JAK LI (POSTHUMOUS)

 

 

SENA MEDAL (GALLANTRY)
1. IC-63135W LT COL RAJESH CHOUDHARY, PARA (SF)
2. IC-63390H LT COL BHAGWAN SINGH BISHT, PARA
3. IC-63780L LT COL PUNYABACHI MOHANTY, PARA (SF)
4. IC-64702A LT COL MOHAMMAD RAZA ISRAIL, PARA (SF)
5. IC-66127H LT COL AMRENDRA PRASAD DWIVEDI, ASSAM
6. IC-66194N LT COL THAIBA SIMON, PARA (SF)
7. IC-67429F MAJ SANDEEP WASHISHT, PARA
8. IC-69616Y MAJ JASWINDER SINGH, PUNJAB
9. IC-71076K MAJ VIKAS KATOCH, JAK RIF
10. IC-71121L MAJ RAVINDER BHAKHER, PARA (SF)
11. IC-71381W MAJ UDAYAN THAKUR, ASC
12. IC-72222L MAJ VIJESH KUMAR, MAHAR
13. IC-72379L MAJ SACHIN KUMAR AGARWAL, MAHAR
14. IC-72667X MAJ CHITRESH BISHT, ENGRS, (POSTHUMOUS)
15. IC-73715Y MAJ KH SHEM, JAT
16. IC-75222W MAJ ASHISH KUMAR, PARA (SF)
17. IC-75470M MAJ HAPPY CHARAK, RAJ RIF
18. IC-77566N MAJ YOGESH PANDEY, ENGRS
19. SS-44375Y MAJ LAXMAN SINGH, MECH INF
20. SS-45385P MAJ PATHARKAR ANAND SHARAD, GUARDS
21. SS-45698N MAJ JAVALKAR VAIBHAV PRAMOD, ARMD
22. SS-45948K MAJ SOHAM BHATTACHARJEE, ENGRS
23. SS-46325M MAJ SHAKTI SINGH, PARA
24. SS-46982W MAJ INDER PREET SINGH, ARMD
25. IC-78335K CAPT SHIV KUMAR SHARMA, PARA (SF)
26. IC-78363W CAPT KUNAL KUMAR, PARA(SF)
27. IC-78430W CAPT PRATEEK RANJANGAONKAR, ASSAM
28. IC-79380H CAPT SAURABH PATNI, SIGS
29. SS-47877M CAPT ASHISH GEDION PAUDEL, PARA (SF)
30. JC-581558P SUB TRILOK SINGH, JAK RIF
31. JC-163472A NB SUB TARA CHAND, AR
32. JC-414326P NB SUB RAVINDER SINGH, PARA(SF)
33. JC-414374P NB SUB JAI DEV, PARA (SF)
34. 15135254X BHM HANS RAJ, ARTY
35. 13627211K HAV SANDEEP MALIK, PARA(SF)
36. 13766936P HAV BALINDER SINGH, PARA (SF)
37. 14930228X HAV BALJEET, MECH INF
38. 16011842N HAV BHUPENDRA SINGH, PARA
39. 2491094N HAV AJAY KUMAR RANA, PUNJAB
40. 2696528W HAV SHEO RAM, GRENEDIERS (POSTHUMOUS)
41. 3193710Y HAV RAKESH KUMAR, JAT
42. 9108495P HAV JAVID AHMAD CHOPAN, PARA (SF)
43. 13624481N L/HAV VIJAY KUMAR, PARA (POSTHUMOUS)
44. 16018379A L/HAV SANDEEP KUMAR, PARA
45. 13625785X NK ASHWANI KUMAR, PARA (SF)
46. 13763245X NK JANKAR SINGH, JAK RIF
47. 14936964M NK SUNNY THAKUR, MECH INF
48. 3199522N NK RAMESH KUMAR, JAT
49. 3202050W NK NARENDRA KUMAR, JAT
50. 4199767A NK SANTOSH SINGH, PARA (SF)
51. 16022429X L/NK SOMBIR, PARA
52. 2498145Y L/NK JAGTAR SINGH, PUNJAB
53. 4091346N L/NK SURENDRA SINGH, PARA (SF)
54. 4577919K L/NK ANUJ KUMAR, MAHAR
55. 14941288M SEP KULWINDER SINGH, MECH INF
56. 14943136K SEP JAGMOHAN SINGH, MECH INF
57. 14943610M SEP SAMARESH DEY, MECH INF
58. 14945629K SEP SUHAIL SINGH SAINI, MECH INF
59. 2621863Y SEP S VIGI BHASKAR, MADRAS
60. 2706086Y GDR TAWSEEF YOUSUF, GRENEDIERS,
61. 2708496N GDR AJAY KUMAR, GRENEDIERS (POSTHUMOUS)
62. 2817903F SEP PENTA NITHIN PAUL, MLI
63. 3206464A SEP SUNIL, JAT
64. 3207037W SEP RINKU, JAT
65. 4201892L SEP SUSHIL SINGH KALAKOTI, KUMAON
66. 4204572F SEP RAJVEER SINGH YADAV, KUMAON
67. 4381857H SEP PANKAJ BORO, ASSAM
68. 4381860H SEP RAHUL DAS, ASSAM
69. 4487854A SEP GULSHAN SINGH, SIKH LI
70. 4491112X SEP HAPPY SINGH, SIKH LI (POSTHUMOUS)
71. 4582015N SEP YOGENDRA KUMAR, MAHAR
72. 13775303H RFN RAMESH SINGH DHAMI, JAK RIF
73. 13776050L RFN RUPEN PRADHAN, JAK RIF
74. 13776291L RFN SURINDER KUMAR, JAK RIF
75. 16021892M RFN PRADEEP KUMAR, RAJ RIF
76. 4094438L RFN MANDEEP SINGH RAWAT, GARH RIF, (POSTHUMOUS)
77. 4101212L RFN PREETAM SINGH, GARH RIF
78. 9112892L RFN RAYEES AH LONE, JAK LI
79. G/3101952K RFN NINGTHOUJAM SUBHACHANDRA SINGH, AR (POSTHUMOUS)
80. 2707701X GDR KARAM CHAND, GRENEDIERS
81. 13631345A PTR VIKRAM SINGH MEHTA, PARA (SF)
82. 14705438H PTR RAJENDRA SINGH, PARA (SF)
83. 14940756P PTR NASEEB KUMAR, PARA(SF)
84. 4091609F PTR GOPAL SINGH, PARA(SF)
85. 4377529X PTR TARUNG SITANG, PARA (SF)
86. 15505841F SWR KISHAN SINGH, ARMD (POSTHUMOUS)
87. 15715720X SIGMN MANVENDRA SINGH, SIGS
88. 15332020M SPR P MADHU, ENGRS
89. 16119562K SPR P BABU, ENGRS
90. 16123299F SPR RAHUL CHAVAN, ENGRS

 

 

MENTION-IN-DESPATCHES
OPERATION RAKSHAK
1. JC-452661H NB SUB HOSIYAR SINGH, GRENADIERS
2. 15349627P L/HAV HARISH KUMAR, ENGRS
3. 10406977N SEP RAJENDRA SINGH, TA (POSTHUMOUS)
4. 15511252F SWR LOKESH JANGIR, ARMD

 

Meanwhile, 56 personnel have been awarded Fire Service Medals on the occasion of the Independence Day this year. Of these, President’s Fire Service Medal for Gallantry have been awarded to one personnel, President’s Fire Service Medal for Distinguished Service to eight personnel and Fire Service Medal for Meritorious Service to 47 personnel.

Forty-four personnel have also been awarded Home Guard and Civil Defence Medals. Of these, President’s HG and CD Medal for Distinguished Service have been awarded to eight personnel and Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious Service to 36 personnel.

 

Tags:
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