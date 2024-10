ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕಾರ್‌ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Viral video : ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಪಡೆದಾಗ, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ..

ಹೌದು... ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ತನ್ನ ಬೈಕ್‌ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ.. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆರು ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ವಾಮನಪುರಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಲ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಇದನ್ನು ಅರಿತು ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಾಲಕ ಏಕಾಏಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು.

#KeralaCM Pinarayi Vijayan's Convoy collided with one another.

Cm's vehicle had minor damage but he was not injured in the accident. collision happened due to a woman in scooty attempted to make a right turn suddenly, no one injured #Kerala pic.twitter.com/4Al0RCsol3

