ಧೋನಿ vs ವಿರಾಟ್ vs ರೋಹಿತ್: ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ..? ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು?

Dhoni vs Virat vs Rohit: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಚಾಲೆಂಜ್ 'ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್'. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯ ರಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಎದುರಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

Some kid will come and tell the legend that he has no knowledge of cricket . pic.twitter.com/pHi5QFpFw7

— Neha53 (@safar82711) September 9, 2024