Viral Video Today: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿಯೇ ಇರ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ.. ಅದೆಷ್ಟೋ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿವೆ. ಗಂಡನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಕತೆಯೇ ಮುಗಿತು ಅಂತಾನೇ ಅರ್ಥ.

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿದ ಪತಿ, ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

