ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿರುವ "ಹಲ್ಲು" ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತೆ..!? ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Teeth ring : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ..? ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.. ಈ ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..? ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಹಲ್ಲು ಯಾರದ್ದು..? ಇದು ಏಕೆ ದುಬಾರಿ..? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ನ್ಯೂಟನ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನ್ಯೂಟನ್ರನ ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. 1816 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ $ 363 ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಇಂದು ಅದರ ಬೆಲೆ 36000 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. 29 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..! ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ!!

ನ್ಯೂಟನ್ರ ಹಲ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಲ್ಲು ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಲ್ಲು ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Sir Isaac Newton's Tooth Ring :

Sir Isaac Newton had a tooth that sold for a large sum of money in 1816. One of Newton's teeth was sold in London for $3,633 in 1816, which is equivalent to $35,700 in today's dollars. The tooth was set in a ring.

Guinness World Record: According… pic.twitter.com/TIkLuIQC1z

— Dr. M.F. Khan (@Dr_TheHistories) November 2, 2024