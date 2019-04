Thirty eight constituencies of Tamil Nadu will be going to polls in the second phase of Lok Sabha election on April 18. Of the 39 seats in the state, AIADMK is in power in 37. Voting in Vellore Lok Sabha seat has been cancelled following allegations of excessive use of money power.

This is the first major election in Tamil Nadu without the stalwarts and former Chief Ministers late AIADMK leader J Jayalalithaa and late DMK leader M Karunanidhi.

Full list of candidates going to polls in Tamil Nadu in second phase of Lok Sabha election 2019:

ARAKKONAM

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 D. DOSS Bahujan Samaj Party 2 S. JAGATHRAKSHAKAN Dravida Munnetra Kazhagam 3 M. SAVITHA Ambedkarite Party of India 4 Y.R. PAVENDHAN Naam Tamilar Katchi 5 A.K. MOORTHY Pattali Makkal Katchi 6 RAJENDRAN, N. Makkal Needhi Maiam 7 R. ELAMVAZHUDHI Independent 8 PANCHU.UDAYAKUMAR Independent 9 B. GANESAN Independent 10 M.S. KRISHNAN Independent 11 Dr.T.M.S. SADHU MUTHU KIRSHAN RAJENDRAN Independent 12 P.S. SURESH Independent 13 S. SHETTU Independent 14 M. NATARAJAN Independent 15 N.G. PARTHIBAN Independent 16 M. PARTHIBAN Independent 17 G. MOORTHY Independent 18 C. MOORTHY Independent 19 R. RAMESH Independent

ARANI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ELUMALAI V All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2 SIVAPRAKASH K Bahujan Samaj Party 3 VISHNUPRASAD. M.K Indian National Congress 4 SAKTHIVEL K Tamil Nadu Ilangyar Katchi 5 SUNDAR K Independent 6 TAMILARASI A Naam Tamilar Katchi 7 SHAJI V Makkal Needhi Maiam 8 ELUMALAI K Independent 9 ELUMALAI S Independent 10 KOTHANDAPANI P Independent 11 SENJERAJA K.N.K Independent 12 SENTHAMIZHAN G Independent 13 PERUMAL M Independent 14 RAMAMURTHY S Independent 15 RAMAMURTHY C Independent

CHENNAI CENTRAL

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 DAYANIDHI MARAN Dravida Munnetra Kazhagam 2 PARTHASARATHY.M. Bahujan Samaj Party 3 KAMEELA NASSER Makkal Needhi Maiam 4 KARNAN.C.S. Anti Corruption Dynamic Party 5 Dr.KARTHIKEYAN. R Naam Tamilar Katchi 6 GEETHALAKSHMI.V.R. Pyramid Party of India 7 SASIKUMAR.S. Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 SAM PAUL. S.R. Pattali Makkal Katchi 9 SURESH BABU. D. Desiya Makkal Sakthi Katchi 10 NAJIMUNNISSA Anaithu Makkal Katchi 11 VALARMATHI. K. Akila India Vallalar Peravai 12 JITENDRA KUMAR JAIN (A) Republican Party of India 13 SHEIK MOHAMED @ DHEHLAN BAQAVII SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF INDIA 14 RAGHAVAN. M. Independent 15 RADHAKRISHNAN. V. Independent 16 Dr. GUNASEKAR. N Independent 17 KUPPUSAMY. K. Independent 18 GOVINDRAJ. L. Independent 19 CHANDRANATHAN. S. Independent 20 SAMUEL PAUL P Independent 21 SAM PAUL Independent 22 TAMILARASAN. V.V. Independent 23 DINAKARAN. G. Independent 24 NASAR. K. Independent 25 PRABAKARAN. K.M. Independent 26 PRABHAKARAN. N. Independent 27 PUSHPARAJ. J. L. Independent 28 MADHANAGOPAL. T Independent 29 RAVICHANDRAN. M Independent 30 RAJ RAMCHAND Independent 31 VAITHIYANATHAN. R Independent

CHENNAI NORTH

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ALAGAAPURAM R. MOHANRAJ Desiya Murpokku Dravida Kazhagam 2 Dr. KALANIDHI VEERASWAMY Dravida Munnetra Kazhagam 3 S.ROBERT GNANA SEKAR Bahujan Samaj Party 4 M.L.RAVI Desiya Makkal Sakthi Katchi 5 KAMESH Tamil Nadu Ilangyar Katchi 6 KALIYAMMAL.P Naam Tamilar Katchi 7 J. SEBASTIN SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) 8 K.PRABHAKARAN Makkalatchi Katchi 9 L.PRAVEEN KUMAR People's Party of India (secular) 10 A. G. MOURYA Makkal Needhi Maiam 11 R.ARULMURUGAN Independent 12 S.GANESH Independent 13 N.SATHEESH KANNAN Independent 14 P.SANTHANA KRISHNAN Independent 15 V.SARAVANAN Independent 16 G.SRINIVASAN Independent 17 S.SELVARAJ Independent 18 C.DHANRAJ Independent 19 J.DHARANIDHARAN Independent 20 A.G.DAMODHARAN Independent 21 S.PRITHVIRAJ Independent 22 P.MARIMUTHU Independent 23 L.RAJ Independent

CHENNAI SOUTH

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 R.KUMAR Bahujan Samaj Party 2 SUMATHY (ALIAS) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN Dravida Munnetra Kazhagam 3 J.JAYAVARDHAN All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 SAIKUMAR.S SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) 5 S.SRINIVASAN Republican Party of India 6 V.THIRUNAVUKKARASU Makkalatchi Katchi 7 A.NARESH Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 K.MURALI KRISHNAN Pyramid Party of India 9 R.RANGARAJAN Makkal Needhi Maiam 10 R.JOHNSON Indian Christian Front 11 M.A.JAYAKUMAR Desiya Makkal Sakthi Katchi 12 A.J.SHERINE Naam Tamilar Katchi 13 AGNI SRIRAMACHANDRAN Independent 14 S.ASHOK Independent 15 P.AZHAGIRI Independent 16 S.ELANKUMARAN Independent 17 R.GANESAN Independent 18 K.KANNAN Independent 19 P.KARTHIKEYAN Independent 20 D.KARTHICK Independent 21 K.SARAVANA PERUMAL Independent 22 I.CHIDAMBARA ANANTHA RAJA Independent 23 J.SIBI CHAKKARAVARTHY Independent 24 K.SUDHAKAR Independent 25 N.SUBRAMANI Independent 26 E.SUBAYA Independent 27 E.DHANASEKARAN Independent 28 G.DHANASEKARAN Independent 29 G.DEVASHAGAYAM Independent 30 KUPPAL.G.DEVADOSS Independent 31 S.MANOVA Independent 32 M.MOORTHY Independent 33 A.RAVICHANDRAN Independent 34 M.RAMANUJAM(ALIAS) M.RADHA Independent 35 B.RAJI Independent 36 M.RAJESWARI PRIYA Independent 37 C.ROSI Independent 38 JANCI.J Independent 39 K.JAYARAMAN Independent 40 D.HARIHARAN Independent

CHIDAMBARAM

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 CHANDRASEKAR P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2 KRISHNARAJ M Anaithu Makkal Puratchi Katchi 3 SIVAJOTHI M Naam Tamilar Katchi 4 THIRUMAAVALAVAN THOL Viduthalai Chiruthaigal Katchi 5 PARVATHI S Desiya Makkal Sakthi Katchi 6 RAVI T Makkal Needhi Maiam 7 ELAVARASAN A Independent 8 KALAIYARASAN R Independent 9 KITTU T Independent 10 KRISHNAKUMARI A Independent 11 GURUSAMY P Independent 12 PERIYASAMY T Independent 13 JAGATHEESAN M Independent

COIMBATORE

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 C P RADHAKRISHNAN Bharatiya Janata Party 2 P GOVINDAN Bahujan Samaj Party 3 P R NATARAJAN Communist Party of India (Marxist) 4 S KALYANASUNDARAM Naam Tamilar Katchi 5 R MAHENDRAN Makkal Needhi Maiam 6 P MANIKANDAN Tamil Nadu Ilangyar Katchi 7 N R APPATHURAI Independent 8 G KANAGASABAPATHY Independent 9 V KRISHNAN Independent 10 M DHANAPAL Independent 11 A NATARAJAN Independent 12 V PUSHPANANTHAM Independent 13 U RADHAKRISHNAN Independent 14 P RADHAKRISHNAN Independent

CUDDALORE

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 T. R. V .S. RAMESH Dravida Munnetra Kazhagam 2 C. JEYAPRAKASH Bahujan Samaj Party 3 V. ANNAMALAI Makkal Needhi Maiam 4 KUPPUSAMY Anti Corruption Dynamic Party 5 Dr. R. GOVINDASAMY Pattali Makkal Katchi 6 R. CHITHRA Naam Tamilar Katchi 7 CHELLADURAI Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 M PAVADAI RAJA Agila India Makkal Kazhagam 9 A. MANIKANDAN Purvanchal Janta Party (Secular) 10 M. RAGHUNATHAN Ilantamilar Munnani Kazhagam 11 S. RAJAMOHAN Independent 12 K. RAMAN Independent 13 D. SANKAR Independent 14 M. SATHIYASEELAN Independent 15 D. SENTHAMARAI KANNAN Independent 16 K. THANGAVEL Independent 17 S. DHANASEKARAN Independent 18 A. MARIMUTHU Independent 19 MOOVANDHAN Independent 20 A. JAYAMANI Independent 21 K. HEMANTH KUMAR Independent

DHARMAPURI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 SIVANANDHAM.C Bahujan Samaj Party 2 DNV SENTHILKUMAR.S Dravida Munnetra Kazhagam 3 ANNADHURAI. K Ganasangam Party of India 4 ANBUMANI RAMADOSS Pattali Makkal Katchi 5 RAJASEKAR.D Makkal Needhi Maiam 6 RUKUMANIDEVI.R Naam Tamilar Katchi 7 ARIVAZHAGAN.P Independent 8 DR. ELANGO.S Independent 9 SAKTHIVEL.V Independent 10 SARAVANAN.S Independent 11 DURAI.S Independent 12 PADMARAJAN.K.DR Independent 13 PALANIAPPAN.P Independent 14 MANIVASAGAM.C Independent 15 VENKATACHALAM.C Independent

DINDIGUL

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ARASUR MANOHARAN (A) MANOHARAN, S. Bahujan Samaj Party 2 VELUSAMY, P. Dravida Munnetra Kazhagam 3 SUTHAKARAN, S. Dr. Makkal Needhi Maiam 4 SURESH. K, Ulzaipali Makkal Katchy 5 MANSOORALI KHAN, A. Naam Tamilar Katchi 6 JOTHIMUTHU, K. Pattali Makkal Katchi 7 ARUNKUMAR. A, Independent 8 ANBUROSE. D, Independent 9 ANANTHRAJ, T. Independent 10 IRUDAYASAMY, G. Independent 11 ESWARAN, R. Independent 12 UDHAYAKUMAR. A, Independent 13 SHANMUGAPRABU, K. Independent 14 DINESHKUMAR, M. Independent 15 NAGARAJ , M Independent 16 PANDI, M. Independent 17 MURUGESAN, S .P, Independent 18 VETRIVEL, N. Independent 19 VEMBARASAN. V, Independent 20 VELUSAMY, P. Independent 21 JOTHIMURUGAN. P, Independent

ERODE

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 GANESHAMURTHI A Dravida Munnetra Kazhagam 2 GOPAL M Bahujan Samaj Party 3 MANIMARAN G All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 KUPPUSAMY P Ulzaipali Makkal Katchy 5 KUPPUSAMY R Ganasangam Party of India 6 SARAVANAKUMAR A Makkal Needhi Maiam 7 SEETHALAKSHMI M K Naam Tamilar Katchi 8 ARUNACHALAM A Independent 9 ANANTHI S Independent 10 GANESHAMURTHY A C Independent 11 GANESHAMOORTHY M Independent 12 KATHIRVEL A Independent 13 KARTHIKEYAN P Independent 14 CHITRA P Independent 15 SUBRAMANIAN K Independent 16 SENTHILKUMAR K C Independent 17 DHARMALINGAM S Independent 18 NATARAJAN A Independent 19 PARAMASIVAM N Independent 20 MANI A Independent

KALLAKURICHI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 Gautham Sigamani Pon Dravida Munnetra Kazhagam 2 Sakthivel S Bahujan Samaj Party 3 Sudhish L K Desiya Murpokku Dravida Kazhagam 4 Ganesh H Makkal Needhi Maiam 5 Chandramohan M Vivasayigal Makkal Munnetra Katchi 6 Sharfudeen S Naam Tamilar Katchi 7 Kannan S Independent 8 Kumar K R Independent 9 Komugi Maniyan M Independent 10 Govindasamy A Independent 11 Sathishkumar A Independent 12 Sathish Kumar G Independent 13 Sathees Kumar R Independent 14 Chandrasekaran V Independent 15 Siva Kumar P Independent 16 Sumathi B Independent 17 Selvam D Independent 18 Nagarajan S Independent 19 Prabhu A Independent 20 Manikandan C Independent 21 Mannan M P Independent 22 Mayilamparai Mari A Independent 23 Ramachandran K Independent 24 Ramadoss R Independent

KANCHEEPURAM

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 Selvam.G Dravida Munnetra Kazhagam 2 Sekar.D Bahujan Samaj Party 3 Maragatham K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 Sivaranjani.D Naam Tamilar Katchi 5 Elangovan M Independent 6 Devarajan C Independent 7 Pon Jeyaraman S P Independent 8 Maragadam M Independent 9 Munusamy A Independent 10 Ramesh S Independent 11 Vinothraj R Independent

KARUR

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 AadhiKrishnan P Bahujan Samaj Party 2 Thambidurai M All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3 Jothimani S Indian National Congress 4 Karuppaiya R Naam Tamilar Katchi 5 Noyyal Ramasamy M Tamil Nadu Ilangyar Katchi 6 Manoharan M Anaithu Makkal Puratchi Katchi 7 Ramamoorthy R Ulzaipali Makkal Katchy 8 Joseph M A Desiya Makkal Sakthi Katchi 9 Jothikumar J Desiya Uzhavar Uzhaipalar Kazhagam 10 Hariharan Dr R Makkal Needhi Maiam 11 Anbazhagan T Independent 12 Anbukani S Independent 13 Ulaganathan T Independent 14 Ebeneezer S Independent 15 Kanagaraj R T Independent 16 Karthi P Independent 17 Karthikeyan B K Independent 18 Karthikeyan M Independent 19 Sathishkumar S Independent 20 Saraswathi K Indian New Congress Party 21 Sivakumar V Independent 22 Selvaraj K Independent 23 Thangavel P S N Independent 24 Dasaprakash K Independent 25 Nagajothi M Independent 26 Palanivel P Independent 27 Babu G Independent 28 Pitchaimuthu T Independent 29 Prakash N Independent 30 Prabakaran T Independent 31 Pushpahenry raj S Independent 32 Mahamuni A Independent 33 Magudeeswaran K Independent 34 Muthu K R P Independent 35 Muthukumar G Independent 36 Ravi S P Independent 37 Ramachandran M Independent 38 Rajalingam M Independent 39 Rajesh Kannan K Independent 40 Varadan M Independent 41 Vigneshwaran P Independent 42 Vinothkumar N Independent

KRISHNAGIRI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 Dr.A.CHELLAKUMAR Indian National Congress 2 K.P.MUNUSAMY All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3 MADHUSOODHANAN.N Naam Tamilar Katchi 4 SRIKARUNYA SUBRAHMANYAM Makkal Needhi Maiam 5 N.ASLAM RAHMAN SHERIFF Independent 6 AJAZ.S Independent 7 S.GANESA KUMAR Independent 8 T.V.S.GANDHI Independent 9 K.KUPPAN Independent 10 M.KUMARASAN Independent 11 B.GOVINDAN Independent 12 DEVAPPA.Y Independent 13 NAGESH.L Independent 14 M.MEENA Independent 15 N.SRINIVASA Independent

MADURAI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 DHAVAMANI A Bahujan Samaj Party 2 RAJ SATYEN V.V.R All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3 VENKATESAN S Communist Party of India (Marxist) 4 ALAGAR P Desiya Makkal Sakthi Katchi 5 ALAGAR M Makkal Needhi Maiam 6 PANDIAMMAL J Naam Tamilar Katchi 7 MAYALAGAN N Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 ANNADURAI P Independent 9 RAMASAMY T Independent 10 GOPALAKRISHNAN S Independent 11 GOPALAKRISHNAN M Independent 12 SHANMUGHAM V Independent 13 DAVID ANNADURAI K Independent 14 DHARMAR P Independent 15 NAGA JOTHI K Independent 16 PASUMPON PANDIAN S Independent 17 BALACHANDRAN T Independent 18 PALPANDI M Independent 19 BRITTO JAI SINGH M Independent 20 BOOMINATHAN K Independent 21 BOOMI RAJAN K Independent 22 MUTHUKUMAR T Independent 23 MOHAN N Independent 24 RAMESH K.K Independent 25 VENKATESAN M Independent 26 VENKATESWARAN S Independent 27 SHOBANA S Independent

MAYILADUTURAI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ASAIMANI. S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2 RAMALINGAM. S Dravida Munnetra Kazhagam 3 KALYANA SUNDARAM. N Bahujan Samaj Party 4 SUBHASHINI. K Naam Tamilar Katchi 5 REFAYUDEEN. M Makkal Needhi Maiam 6 HABEEB MOHAMED. U All Pensioner’s Party 7 ANNADURAI. K Independent 8 ABDUL BASEETH Independent 9 ARAVAAZHI. K Independent 10 KANNAPIRAN. M Independent 11 KANNAN. R Independent 12 KRITHIVASAN. S Independent 13 SHANMUGAM. M Independent 14 SAMIDURAI. E Independent 15 SRINIVASAN. V Independent 16 SUGUMARAN. K Independent 17 SUBRAMANIAN. P Independent 18 SENTHAMIZHAN. S Independent 19 THIRUGNANASAMBANDAM. D Independent 20 THIRUNAVUKKARASU. R Independent 21 KAPPUR DHAKSHINAMOORTHY. M Independent 22 DEVADOS. P Independent 23 RAJASEKAR. A Independent 24 RAJA. N Independent 25 RAJESH. P Independent 26 VANIDHAS. M Independent 27 VILVANATHAN. M Independent

NAGAPATTINAM

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ANITHA V Bahujan Samaj Party 2 SARAVANAN M All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3 SELVARAJ M Communist Party of India 4 AMBIKAPATHI D Makkal Sananayaga Kudiyarasu Katchi, 5 GURUVIAH K Makkal Needhi Maiam 6 MALATHI P Naam Tamilar Katchi 7 VEDARETHINAM G Anti Corruption Dynamic Party 8 JAYALAKSHMI Tamil Nadu Ilangyar Katchi 9 SAMPATH R Independent 10 SAMBATHKUMAR A Independent 11 SIVAKUMAR P Independent 12 SENGODI T Independent 13 SOUNDARARAJAN M Independent 14 PREM S Independent 15 JAGADEESH J Independent

NAMAKKAL

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 KALIAPPAN P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2 CHINRAJ A.K.P Dravida Munnetra Kazhagam 3 RAMAN V Bahujan Samaj Party 4 RAMESH T Ahimsa Socialist Party 5 SENTHILMURUGAN S Desiya Makkal Sakthi Katchi 6 THANGAVELU R Makkal Needhi Maiam 7 BASKAR B Naam Tamilar Katchi 8 MANICKAM S Ulzaipali Makkal Katchy 9 MUTHUSAMY M.P. Ganasangam Party of India 10 ARUMUGAM V Independent 11 RAMASAMY N Independent 12 RAMASAMY P Independent 13 KALIYAPPAN K Independent 14 KALIAPPAN S Independent 15 KALIAPPAN P Independent 16 SAKTHIYVEL N.K.S Independent 17 SAKTHIVEL S Independent 18 SARAVANAVEL R Independent 19 SAMINATHAN P.P Independent 20 SIVARAJEE S Independent 21 SELLADURAI S Independent 22 SELVARAJ K.R Independent 23 CHO V Independent 24 NATARAJAN M Independent 25 NALLATHAMBI P Independent 26 PRABHU K Independent 27 RAMESH T.R Independent 28 VINOTHKUMAR V Independent 29 VIJAYAKARTHIKEYAN B Independent

NILGIRIS

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ASHOK KUMAR, R. Bahujan Samaj Party 2 RAJA, A. Dravida Munnetra Kazhagam 3 THIYAGARAJAN, M. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 RAJENTHIRAN, N. Makkal Needhi Maiam 5 ARUMUKAM, P. Independent 6 RAMASWAMY, M. Independent 7 SUBRAMANI, M. Independent 8 NAGARAJAN, A. Independent 9 RAJARATHINAM, M. Independent 10 RAJA, K. Independent

PERAMBALUR

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 SIVAPATHY, N.R All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2 PAARIVENDHAR, T. R Dravida Munnetra Kazhagam 3 MUTHULAKSHMI, R. Bahujan Samaj Party 4 SHANTHI, K. Independent 5 Senthilvel, A. Ulzaipali Makkal Katchy 6 RAJASEKARAN, M. Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam 7 VINOTHKUMAR, S. Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 ANNADURAI, V. Independent 9 ANANDRAJ, B. Independent 10 RAJASEKARAN, M. Independent 11 UTHAMASELVAN, N. Independent 12 KARUPPAIYA, M. Independent 13 SABABATHI, S. Independent 14 SURESH, K. Independent 15 PACHAMUTHU, P. Independent 16 MURUGAN, P. Independent 17 RAJASEKARAN, T. Independent 18 VINCENT MELBONE, J. Independent 19 JAVEED HUSSAIN, T. Independent

POLLACHI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 GANESHA MOORTHY A Bahujan Samaj Party 2 SHANMUGASUNDARAM K Dravida Munnetra Kazhagam 3 MAHENDRAN C All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 SANUJA U Naam Tamilar Katchi 5 MOOKAMBIKA R Makkal Needhi Maiam 6 ANSARI S Independent 7 SHANMUGASUNDARAM K N Independent 8 SHANMUGASUNDARAM V Independent 9 BALAJI G Independent 10 MANICKAVEL C Independent 11 MUTHUKUMAR C Independent 12 MUTHUKUMAR S Independent 13 RAMASAMY K Independent 14 RAJENDHIRAN R G Independent

RAMANATHAPURAM

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 NAINAR NAGENTHRAN Bharatiya Janata Party 2 K. PANCHATCHARAM Bahujan Samaj Party 3 G. KESAV YADAV Purvanchal Janta Party (Secular) 4 K. NAVASKANI Indian Union Muslim League 5 T. BHUVANESWARI Naam Tamilar Katchi 6 P. LOGANATHAN Pragatishil Samajwadi Party (Lohia) 7 VIJAYA BASKAR Makkal Needhi Maiam 8 ASAN ALI. A Independent 9 ALLA PICHAI Independent 10 ANANDHARAJ. M Independent 11 C. ANANTH Independent 12 V.D.N. ANANDH. B.E., Independent 13 N. KATHIRAVAN Independent 14 KARUPPASAMY. N Independent 15 B. KRISHNARAJA Independent 16 K. KURUNTHAPPAN Independent 17 DEVA SITHAM. I Independent 18 PRABHAKARAN. S Independent 19 S. MOHAMED ALI JINNAH Independent 20 RAJANIKANTH AGAMUDAIYAR Independent 21 V. VINAYAGAMOORTHY Independent 22 JAWAHIR ALI. H Independent 23 JEYAPANDIAN. R Independent

SALEM

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 SADAIYAN.M Bahujan Samaj Party 2 SARAVANAN.K.R.S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3 PARTHIBAN.S.R Dravida Munnetra Kazhagam 4 SILAMBARASAN.C Tamil Nadu Ilangyar Katchi 5 PRABHU MANIKANDAN.M Makkal Needhi Maiam 6 MOHAN.P SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) 7 RASA.A Naam Tamilar Katchi 8 AHAMED SHAHJAHAN.M Independent 9 KALAIMANNAN.C Independent 10 SIVARAMAN.S Independent 11 SURULIVEL.N.K Independent 12 SELVAM.S.K Independent 13 TAMILARASAN.T Independent 14 NATARAJAN.C Independent 15 PRAVINA.G Independent 16 MANIMARAN.C Independent 17 MADESWARAN.S Independent 18 MURTHY KAMARAJAR.M Independent 19 RAVI.A Independent 20 RAMACHANDRAN.K.T Independent 21 RAJA.A Independent 22 HARIHARAN.K Independent

SIVAGANGA

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 KARTI P CHIDAMBARAM Indian National Congress 2 SARAVANAN.K Bahujan Samaj Party 3 H.RAJA Bharatiya Janata Party 4 V.SAKTHI PRIYA Naam Tamilar Katchi 5 KAVINGNAR SNEKAN Makkal Needhi Maiam 6 ARIMALAM THIAGI.SUBRAMANIAN MUTHURAJA Agila India Makkal Kazhagam 7 M.PRABHAKARAN Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 A.VELLADURAI Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam 9 A.ANTONY SESU RAJA Independent 10 L.KASINATHAN Independent 11 N.KARTHICK Independent 12 C.SARAVANAN Independent 13 SINGADURAI.R Independent 14 C.CHIDAMBARAM Independent 15 M.CHINNAIAH Independent 16 SENTHAMILSELVI.R Independent 17 SENTHIL KUMAR.C Independent 18 K.CHELLAKKANNU Independent 19 P.SELVARAJ Independent 20 R.NATARAJAN Independent 21 V.PANDI Independent 22 M.MOHAMMED RABEEK Independent 23 A.RADHA KRISHNAN Independent 24 M.RAJASEKAR Independent 25 M.RAJA Independent 26 P.RAJENDHIRAN Independent

SRIPERUMBUDUR

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 Antony.M Bahujan Samaj Party 2 Baalu.T.R. Dravida Munnetra Kazhagam 3 Godwin Shadrach S R Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi 4 Palanivel.K Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) 5 Mahendran.H Naam Tamilar Katchi 6 Rajasekaran S Anti Corruption Dynamic Party 7 Vaithilingam A Pattali Makkal Katchi 8 Sridhar M Makkal Needhi Maiam 9 Anantharaman R K Independent 10 Ayodhi L Independent 11 Indian.P.N.K. Independent 12 Sasikumar A Independent 13 Singarajan S P Independent 14 Tambaram Narayanan G Independent 15 Muthumaran K Independent 16 Raja Marimuthu Independent 17 Vasanthi S Independent 18 Viruthagiri A Independent 19 Vaithiyalingam R Independent

TENKASI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 DR.K.KRISHNASAMY All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2 DHANUSH M KUMAR Dravida Munnetra Kazhagam 3 MATHIVANAN.S.S Naam Tamilar Katchi 4 MUNEESWARAN. K Makkal Needhi Maiam 5 RAVI. K Anti Corruption Dynamic Party 6 SIVA JAYAPRAKASH.S Independent 7 SUNDARAM N Independent 8 SUBBIAH. S Independent 9 SURIYA RAGUPATHY. T Independent 10 SELVAKUMAR. M Independent 11 THANGARAJ. C Independent 12 DHANUSKODI P Independent 13 THAMARAI SELVAM. K Independent 14 DEEPAN. M Independent 15 PALANI SAMY.S Independent 16 BARATHARAJ. S Independent 17 PERUMALSAMY. S Independent 18 PONNUSAMY.R Independent 19 PONNUTHAI G Independent 20 PONNUTHAI. S Independent 21 PONNUTHAI. M Independent 22 PONNUTHAI M Independent 23 MUTHU MURUGAN. M Independent 24 MOORTHY. D Independent 25 VAIRAVAN. P Independent

THANJAVUR

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 PALANIMANICKAM.S.S Dravida Munnetra Kazhagam 2 STALIN.R Bahujan Samaj Party 3 KRISHNAKUMAR.N Naam Tamilar Katchi 4 SAMPATH RAMADOSS Makkal Needhi Maiam 5 NATARAJAN.N.R Tamil Maanila Congress (Moopanar) 6 PANASAIARANGAN.K.N Desiya Makkal Sakthi Katchi 7 ABDULBUHARI.K Independent 8 SAMANTHA.K.S Independent 9 SELVARAJ.R Independent 10 MUTHUVEL.S Independent 11 MURUGESAN.P Independent 12 VIJAYAKUMAR.T Independent

THENI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ARUMUGAM, S. Bahujan Samaj Party 2 ELANGOVAN, E.V.K.S. Indian National Congress 3 RAVEENDRANATH KUMAR, P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 ALLIKKODI, P. Samajwadi Forward Bloc 5 SHAGUL HAMEED Naam Tamilar Katchi 6 CHINNASATHIYAMOORTHY, T. SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) 7 RADHAKRISHNAN, S. Makkal Needhi Maiam 8 RAMARAJ, G. Ulzaipali Makkal Katchy 9 ALEXPANDIAN, S. Independent 10 ANNAKILI Independent 11 RAVICHANDRAN, K. Independent 12 ESWARAN Independent 13 GUNASINGH Independent 14 KUMARAGURUBARAN, P. Independent 15 KESAVARAJA, J. Independent 16 SILAMBARASAN, P. Independent 17 SIVAMUNIYANDI, A. Independent 18 SENTHILKUMAR, J. Independent 19 THANGA TAMILSELVAN Independent 20 PARTHIPAN, G. Independent 21 PRAKASH, P. Independent 22 MANIMURUGAN, C. Independent 23 RAMACHANDRAN, K. Independent 24 RAMAMURTHI, S. Independent 25 RAJASEKARAN, V. Independent 26 RAJARISHIGURUDEV, S. Independent 27 RAJKUMAR, P. Independent 28 VELMURUGAN, S.P. Independent 29 VAIYATHURAI, A. Independent 30 JEYAMANI, K. Independent

THIRUVALLUR

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 R.Anbuchezhian Bahujan Samaj Party 2 Dr.P.Venugopal All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3 Dr.K.Jayakumar Indian National Congress 4 C.Kalanithi Anti Corruption Dynamic Party 5 D.Ravi Pariyanar Republican Party of India (A) 6 Logarangan.M Makkal Needhi Maiam 7 M.VETRISELVI Naam Tamilar Katchi 8 G.Arulraj Independent 9 D.Anandaraj Independent 10 K.Kamalanathan Independent 11 V.Gunasekaran Independent 12 K.Chandrasekar Independent 13 S.Sargunam Independent 14 C.Bharath Independent 15 A.Manikandan Independent 16 Murugesan Independent 17 Pon.Raja Independent 18 N.Vikraman Independent 19 Vijaya .R. Independent 20 G.George Independent

THOOTHUKKUDI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 KANIMOZHI KARUNANIDHI Dravida Munnetra Kazhagam 2 SIVA, V. Bahujan Samaj Party 3 DR. TAMILISAI SOUNDARARAJAN Bharatiya Janata Party 4 GABRIEL JAMES FERNANDO People's Party of India(secular) 5 CHRISTANTINE RAJASEKAR, S. Naam Tamilar Katchi 6 PON KUMARAN, T.P.S. Makkal Needhi Maiam 7 MAHARAJAN, M. Pragatishil Samajwadi Party (Lohia) 8 RAJAKUMAR NAIDU, E.V.S. Tamil Telugu National Party 9 RAJKUMAR POLIAH Universal Brotherhood Movement 10 JAYA GANESH, D. Naam Indiar Party 11 GERMANUS, S. Christian Democratic Front 12 ANTO HILLERY, M. Independent 13 AMALAN RAJIV BONIFAS Independent 14 GANESAN, M. Independent 15 GURU, K. Independent 16 SANKARALINGAM, M. Independent 17 SARAVANAN, G. Independent 18 SUNMAN, V. Independent 19 SIVANESWARAN, J. Independent 20 SUBHASHINI MALLATHI, R.C. Independent 21 SELVIN, B. Independent 22 SENAI NATARAJAN, R. Independent 23 BALA MURUGAN, P. Independent 24 Er.PRADEEP GANESAN, M.P. Independent 25 Dr. BHUVANESWARAN, M. Independent 26 PONRAJ, S. Independent 27 PONNUSAMY, M. Independent 28 MARAKATHA RAGHAVA RAJ, T. Independent 29 RAMESH, A. Independent 30 RAVI SANKAR, J. Independent 31 RAMA KRISHNAN, M. Independent 32 RAMAKRISHNAN, P. Independent 33 RAJALINGAM, M. Independent 34 LOURDES, S. Independent 35 JEYARAJ, A. Independent 36 JAMES, G. Independent 37 JASPER GNANA MARTIN, G. Independent

TIRUCHIRAPPALLI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 DR.Elangovan. V Desiya Murpokku Dravida Kazhagam 2 Thirunavukkarasar. SU Indian National Congress 3 Balamurugan. S Bahujan Samaj Party 4 Asaithambi. P Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) 5 Anandharaja. V Makkal Needhi Maiam 6 Easudoss. S Indian Christian Front 7 Ganesan. P Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 Nachi. S Desiya Uzhavar Uzhaipalar Kazhagam 9 Vinoth. V Naam Tamilar Katchi 10 Arunachalam. A Independent 11 Ganesh. R Independent 12 Karuppaiah.C Independent 13 Kamaraj. K Independent 14 Karthik. K.M Independent 15 Gopalakrishnan. V Independent 16 Shadhik Batcha. A Independent 17 Sarubala. R. Thondaiman Independent 18 Sundrarajan.P Independent 19 Chellaperumal. Independent 20 Thirunavukarasu. S Independent 21 Durai Benjamin Independent 22 Pushparaj. K Independent 23 Vijayakumar. P Independent 24 Jayaram Metha. S Independent

TIRUNELVELI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ESSAKKIAMMAL E Bahujan Samaj Party 2 GNANATHIRAVIAM S Dravida Munnetra Kazhagam 3 PAUL MANOJ PANDIAN All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 SATHYA B Naam Tamilar Katchi 5 SIVASANKAR S Jammu & Kashmir National Panthers Party 6 SELVAGANESAN R United States of India Party 7 RAMAKRISHNAN N Naam Indiar Party 8 VENNIMALAI M Makkal Needhi Maiam 9 INDURANI S Independent 10 KAMALA KANNAN Independent 11 SELVA PRAKASH R Independent 12 BAGAVATHIKESAN T Independent 13 PAUL SOLOMON PANDIAN Independent 14 MAHARAJAN A Independent 15 MAHARAJAN V Independent 16 MANIKANDAN G Independent 17 MANIKANDAN P Independent 18 MANOHARAN P Independent 19 MURUGESAN S Independent 20 MICHAEL RAYAPPAN S Independent 21 MOHANRAJ A Independent 22 RAMASWAMY S Independent 23 RAMAMOORTHI B Independent 24 RAJIV VICTOR Independent 25 RAJKUMAR A Independent 26 RATHINASIGAMANI M Independent

TIRUPPUR

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 AYYANAR, C. Bahujan Samaj Party 2 ANANDAN, M.S.M. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3 SUBBARAYAN, K. Communist Party of India 4 CHANDIRAKUMAR, V.S. Makkal Needhi Maiam 5 JAGANATHAN, P. Naam Tamilar Katchi 6 KATHIRESAN, L. Independent 7 KANAGARAJ, P. Independent 8 KUMAR, D. Independent 9 SENTHILVEL, A. Independent 10 SELVAM, S.R. Independent 11 RAJKUMAR, S. Independent 12 JAGANATHAN, P. Rashtriya Samaj Paksha

TIRUVANNAMALAI

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ANNADURAI C N Dravida Munnetra Kazhagam 2 AGRI KRISHNAMURTHY S S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3 BABU B Bahujan Samaj Party 4 ARUL R Makkal Needhi Maiam 5 KALASTHRI S All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi 6 RAMESHBABU R Naam Tamilar Katchi 7 ANNADURAI T S Independent 8 ANNADURAI S Independent 9 ANNADURAI B Independent 10 ANBALAGAN M Independent 11 INDIRAMOHAN P Independent 12 UDHAYAKUMAR P.S Independent 13 AYYAPPAN M Independent 14 KARUNA S Independent 15 KALAIMANI S Independent 16 KRISHNAMOORTHY A Independent 17 KRISHNAMURTHI R Independent 18 SIVAGURURAJ T Independent 19 GNANASEKAR A Independent 20 PADAVETTAN M Independent 21 RAGHUNATHAN K Independent 22 RAJENDIRAN T Independent 23 VIGNESHWARAN A Independent 24 VIJAYAN A Independent 25 VELU R Independent

VELLORE

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 D.M. KATHIR ANAND Dravida Munnetra Kazhagam 2 E. KARUNANITHI Bahujan Samaj Party 3 A.C. SHANMUGAM All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 UMASHANKAR Anti Corruption Dynamic Party 5 R. SURESH Makkal Needhi Maiam 6 S. DEEPALAKSHMI Naam Tamilar Katchi 7 NARESH KUMAR .R Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 A. HABEEBULLA Desiya Uzhavar Uzhaipalar Kazhagam 9 M.K. KADIRAVAN Independent 10 KATHIRAVAN .M Independent 11 D. KATHIR VEL Independent 12 K.G. KUTTY DEENADAYALAN Independent 13 K. SUGUMAR Independent 14 S. TAMIL SELVAN Independent 15 NASEER Independent 16 N. PANNEER SELVAN Independent 17 K. PANDURANGAN Independent 18 A. BEEMARAO MILINTHER Independent 19 C. MURALI Independent 20 P. RAASHID AHMED Independent 21 A. VIJAYA KUMAR Independent 22 VENKATESAN .M.R Independent 23 T. JAYAKANTHAN Independent

The polling in Vellore was slated for April 18 but has been cancelled following allegations of huge cash haul in the constituency.

VILLUPURAM

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 KALIYAMURTHY G Bahujan Samaj Party 2 RAVIKUMAR D Dravida Munnetra Kazhagam 3 ABIRAMI P Tamil Nadu Ilangyar Katchi 4 ANBIN POYYAMOZHI S Makkal Needhi Maiam 5 PRAKALATHA D Naam Tamilar Katchi 6 RAJA S Anaithu India Makkal Katchi 7 VADIVEL RAVANAN S Pattali Makkal Katchi 8 ARASAN K Independent 9 ANBALAGAN T Independent 10 GANAPATHY N Independent 11 KATHIRVEL M Independent 12 DESINGU A Independent 13 RAJASEKARAN M Independent

VIRUDHUNAGAR

SL. NO. Candidate Name Party Name 1 ALAGARSAMY, R. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam 2 PERUMALSAMY, M. Bahujan Samaj Party 3 MANICKAM TAGORE, B. Indian National Congress 4 ARULMOZHITHEVAN, K. Naam Tamilar Katchi 5 KAVITHA, A. Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi 6 SAKKARAVARTHY, P. All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam 7 PACKIARAJ, E. Tamil Nadu Ilangyar Katchi 8 MANIKANDAN, R. Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam 9 MUNIYASAMY, V. Makkal Needhi Maiam 10 ALAGARSAMY, N. Independent 11 ELANGO, S. Independent 12 UMAYORUBAGAM, M. Independent 13 GANESHKUMAR, S. Independent 14 KALYANASUNDARAM, A. Independent 15 GOVINDAN, A. Independent 16 SANKARANARAYANAN, N. Independent 17 SABARI PONRAJ, B. Independent 18 SUGAN RAJEEV, M. Independent 19 SENTHILKUMAR, S. Independent 20 SELVAKUMAR, M. Independent 21 ADVOCATE.THANGAPANDIAN, M. Independent 22 Dr.DHANUSHKODI, M. Independent 23 THIAGARAJAN, P.I.D. Independent 24 PARAMASIVA IYYAPPAN, S. Independent 25 PALANICHAMY KUDUMBAR, P. Independent 26 BACKIYARAJ, K. Independent 27 BALACHANDAR, N. Independent 28 VALLINAYAGAM, N. Independent

In Tamil Nadu, the AIADMK, is contesting as part of the NDA. The alliance comprises among others BJP, PMK, DMDK and Tamil Maanila Congress of former union minister G K Vasan. AIADMK is contesting in 20 of 39 Lok Sabha seats and leading the NDA. The BJP is contesting in 5 seats, PMK on 7, DMDK on 4 and the Tamil Maanila Congress on 1 seat.

Tamil Nadu has an electorate of 5.91 crore and nearly 67,700 polling stations had been set up with tight security