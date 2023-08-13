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Indian Railways Cancels 20 Trains For A Week In Hyderabad, Secunderabad Divisions

The South Central Railway arm of the Indian Railways has cancelled the trains in Hyderabad and Secunderabad due to infrastructural maintenance work.

Last Updated: Aug 13, 2023, 04:38 PM IST|Source: IANS

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Indian Railways Cancels 20 Trains For A Week In Hyderabad, Secunderabad Divisions Image for representation

The South Central Railway (SCR) has cancelled 20 trains and 22 MMTS trains in Hyderabad and Secunderabad divisions for one week due to infrastructural maintenance works. SCR announced that 20 trains will remain cancelled from August 14 to August 20.

The trains are Kazipet-Dornakal, Dornakal-Kazipet, Dornakal-Vijayawada, Vijayawada-Dornakal, Bhadrachalam Road-Vijayawada, Vijayawada-Bhadrachalam Road, Kazipet-Sirpur Town, Balharshah-Kazipet, Bhadrachalam Road-Balharshah, Sirpur Town-Bhadrachalam Road, Secunderabad-Warangal, Warangal-Hyderabad, Sirpur Town-Karimnagar, Karimnagar-Sirpur Town, Karimnagar-Nizamabad, Nizamabad-Karimnagar, Kazipet-Balharshah, Balharshah-Kazipet, Kacheguda-Nizamabad and Nizamabad- Kacheguda.

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Daund-Nizamabad will remain partially cancelled between Mudkhed and Nizamabad. Nizamabad-Pandharpur will remain partially cancelled between Nizamabad and Mudkhed As many as 22 MMTS trains have also been cancelled for the period between Hyderabad and Lingampalli, Falaknuma and Lingampalli and Umdanagar and Lingampalli.

Meanwhile, railway authorities also announced that Nanded-Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Mumbai) Rajya Rani Express will remain cancelled on August 13 and 14. Similarly, Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Mumbai)-Nanded has been cancelled on August 14 and 15.

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