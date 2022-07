Indian Railways has cancelled 140 trains today (30 July). In addition, the source stations for 22 trains have been changed, and 25 trains have been short terminated. The trains have been cancelled for maintenance and operational reasons. The train cancellation by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) will continue for tomorrow as well, with 115 trains to be cancelled on Sunday, July 31.

Trains between Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, New Delhi, Jammu and Kashmir, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar, and Rajasthan, among other states, are among those that would not run on Tuesday.

Full list of cancelled trains on July 30:



01535 PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)

01536 PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)

01537 LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)

01538 PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)

01539 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)

01540 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)

03312 DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD)

03341 BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)

03342 DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)



03369 MADHUPUR JN. (MDP) - KODERMA (KQR)

03370 KODERMA (KQR) - MADHUPUR JN. (MDP)



03371 KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)



03372 BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)



03502 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)



03505 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)



03506 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)



03549 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)



03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)



03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)



03605 MAHESHMUNDA (MMD) - KODERMA (KQR)



03606 KODERMA (KQR) - MAHESHMUNDA (MMD)



03607 KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)



03608 BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)



03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL



JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)



03658 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)



04129 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)



04130 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)



04181 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)



04182 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)



04194 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)



04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)



04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)



04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)



04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)



04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)



04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)



04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)



04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)



04825 JAISALMER (JSM) - JODHPUR JN (JU)



05138 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU)



05169 BALLIA (BUI) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)



05170 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BALLIA (BUI)



05173 BANARAS (BSBS) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)



05174 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BANARAS (BSBS)



05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)



05445 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)



05446 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)



06407 ERODE JN (ED) - METUR DAM (MTDM)



06408 METUR DAM (MTDM) - ERODE JN (ED)



06845 JOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED)



06846 ERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ)



06923 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)



06924 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)



06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)



06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)



07520 SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC)



08168 JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)



09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)



09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)



09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)



09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)



09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)



10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)



10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)



11028 PANDHARPUR (PVR) - DADAR (DR)



11421 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)



11422 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)



12169 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)



12170 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)



12504 AGARTALA (AGTL) - BANGALORE CANT (BNC)



12929 VALSAD (BL) - VADODARA JN (BRC)



12930 VADODARA JN (BRC) - VALSAD (BL)



14235 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)



14236 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)



15054 LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)



17267 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)



17268 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)



19015 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - PORBANDAR (PBR)



19035 VADODARA JN (BRC) - AHMEDABAD JN (ADI)



19036 AHMEDABAD JN (ADI) - VADODARA JN (BRC)



19119 AHMEDABAD JN (ADI) - SOMNATH (SMNH)



19120 SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)



20482 TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)



22929 DAHANU ROAD (DRD) - VADODARA JN (BRC)



22930 VADODARA JN (BRC) - DAHANU ROAD (DRD)



22939 HAPA (HAPA) - BILASPUR JN. (BSP)



22959 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)



22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)



31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)



31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)



31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)



31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)



31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)



31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)



31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)



31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)



36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)



36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)



37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)



37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)



37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)



37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)



37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)



37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)



37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)



37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)



37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)



37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)



37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)



37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)



37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)



37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)



37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)



37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)



37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)



37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)



37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)



37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)



37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)



37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)



37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)



37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)



37731 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)



37732 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)



37741 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)



37746 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)



37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)



37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)



37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)



37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

