ISRO diaries: Chandrayaan-2 and other milestones of the Indian space agency

New Delhi: It's a big day for the Indian Space Research Organisation (ISRO) and for Indians across the world as its second lunar mission Chandrayaan-2 is all set to make a landing on the moon on September 7.

The soft landing of Chandrayaan-2 Vikram lander on the lunar surface is scheduled between 1:30 am to 2:30 am on Saturday, followed by the Rover (Pragyan) roll out between 5:30 am to 6:30 am.

ISRO has so far launched 75 missions, two re-entry missions and built 105 spacecrafts, 10 student satellites and 297 foreign satellites.

Chandrayaan-2 is a giant leap of India's space programme as it is India's first attempt at soft-landing on the surface of the moon and when it makes a touchdown, India will become the first country to do so.

As we wait with bated breath to witness history being scripted, let's have a look at a timeline of the space missions carried out by ISRO so far.

Chandrayaan-2

Chandrayaan-2 is a follow-on mission to Chandrayaan-1. It comprises of an Orbiter, Lander (Vikram) and Rover (Pragyan). It aims to widen the scientific objectives of Chandrayaan-1 by way of soft landing on the moon and deploying a rover to study the lunar surface.

The mission life of Orbiter is one year whereas the mission life of Vikram lander and Pragyran rover is one Lunar day which is equal to 14 earth days.

This mission will make India the fourth country after the US, Russia, and China to conduct a soft landing on the moon. After revolving around the Earth`s orbit for nearly 23 days, the craft began its journey to the moon on August 14.

List of Spacecrafts

SN Name Launch Date Launch Vehicle Orbit Type Application Remarks 105 RISAT-2B May 22, 2019 PSLV-C46 Mission LEO Disaster Management System, Earth Observation 104 EMISAT Apr 01, 2019 PSLV-C45/EMISAT MISSION SSPO 103 GSAT-31 Feb 06, 2019 Ariane-5 VA-247 GTO Communication 102 Microsat-R Jan 24, 2019 PSLV-C44 SSPO 101 GSAT-7A Dec 19, 2018 GSLV-F11 / GSAT-7A Mission Communication 100 GSAT-11 Mission Dec 05, 2018 Ariane-5 VA-246 GTO Communication 99 HysIS Nov 29, 2018 PSLV-C43 / HysIS Mission SSPO Earth Observation 98 GSAT-29 Nov 14, 2018 GSLV Mk III-D2 / GSAT-29 Mission GTO Communication 97 IRNSS-1I Apr 12, 2018 PSLV-C41/IRNSS-1I GSO Navigation 96 GSAT-6A Mar 29, 2018 GSLV-F08/GSAT-6A Mission GSO Communication 95 INS-1C Jan 12, 2018 PSLV-C40/Cartosat-2 Series Satellite Mission SSPO Experimental 94 Microsat Jan 12, 2018 PSLV-C40/Cartosat-2 Series Satellite Mission SSPO Experimental 93 Cartosat-2 Series Satellite Jan 12, 2018 PSLV-C40/Cartosat-2 Series Satellite Mission SSPO Earth Observation 92 IRNSS-1H Aug 31, 2017 PSLV-C39/IRNSS-1H Mission Navigation Launch Unsuccessful 91 GSAT-17 Jun 29, 2017 Ariane-5 VA-238 GTO Communication 90 Cartosat-2 Series Satellite Jun 23, 2017 PSLV-C38 / Cartosat-2 Series Satellite SSPO Earth Observation 89 GSAT-19 Jun 05, 2017 GSLV Mk III-D1/GSAT-19 Mission GSO Communication 88 GSAT-9 May 05, 2017 GSLV-F09 / GSAT-9 GSO Communication 87 INS-1B Feb 15, 2017 PSLV-C37 / Cartosat -2 Series Satellite SSPO Experimental 86 Cartosat -2 Series Satellite Feb 15, 2017 PSLV-C37 / Cartosat -2 Series Satellite SSPO Earth Observation 85 INS-1A Feb 15, 2017 PSLV-C37 / Cartosat -2 Series Satellite SSPO Experimental 84 RESOURCESAT-2A Dec 07, 2016 PSLV-C36 / RESOURCESAT-2A SSPO Earth Observation 83 GSAT-18 Oct 06, 2016 Ariane-5 VA-231 GSO Communication 82 SCATSAT-1 Sep 26, 2016 PSLV-C35 / SCATSAT-1 SSPO Climate & Environment 81 INSAT-3DR Sep 08, 2016 GSLV-F05 / INSAT-3DR GSO Climate & Environment, Disaster Management System 80 CARTOSAT-2 Series Satellite Jun 22, 2016 PSLV-C34 / CARTOSAT-2 Series Satellite SSPO Earth Observation 79 IRNSS-1G Apr 28, 2016 PSLV-C33/IRNSS-1G GEO Navigation 78 IRNSS-1F Mar 10, 2016 PSLV-C32/IRNSS-1F GEO Navigation 77 IRNSS-1E Jan 20, 2016 PSLV-C31/IRNSS-1E GSO Navigation 76 GSAT-15 Nov 11, 2015 Ariane-5 VA-227 GEO Communication, Navigation 75 Astrosat Sep 28, 2015 PSLV-C30/AstroSat MISSION Space Science 74 GSAT-6 Aug 27, 2015 GSLV-D6 GTO Communication 73 IRNSS-1D Mar 28, 2015 PSLV-C27/IRNSS-1D GSO Navigation 72 Crew module Atmospheric Re-entry Experiment (CARE) Dec 18, 2014 LVM-3/CARE Mission Experimental 71 GSAT-16 Dec 07, 2014 Ariane-5 VA-221 GSO Communication 70 IRNSS-1C Oct 16, 2014 PSLV-C26/IRNSS-1C GEO Navigation 69 IRNSS-1B Apr 04, 2014 PSLV-C24/IRNSS-1B GSO Navigation 68 GSAT-14 Jan 05, 2014 GSLV-D5/GSAT-14 GSO Communication 67 Mars Orbiter Mission Spacecraft Nov 05, 2013 PSLV-C25 Martian Planetary Observation 66 GSAT-7 Aug 30, 2013 Ariane-5 VA-215 GSO Communication 65 INSAT-3D Jul 26, 2013 Ariane-5 VA-214 GSO Climate & Environment, Disaster Management System 64 IRNSS-1A Jul 01, 2013 PSLV-C22/IRNSS-1A GSO Navigation 63 SARAL Feb 25, 2013 PSLV-C20/SARAL SSPO Climate & Environment, Earth Observation 62 GSAT-10 Sep 29, 2012 Ariane-5 VA-209 GEO Communication, Navigation 61 RISAT-1 Apr 26, 2012 PSLV-C19/RISAT-1 SSPO Earth Observation 60 Megha-Tropiques Oct 12, 2011 PSLV-C18/Megha-Tropiques SSPO Climate & Environment, Earth Observation 59 GSAT-12 Jul 15, 2011 PSLV-C17/GSAT-12 GSO Communication 58 GSAT-8 May 21, 2011 Ariane-5 VA-202 GEO Communication, Navigation 57 RESOURCESAT-2 Apr 20, 2011 PSLV-C16/RESOURCESAT-2 SSPO Earth Observation 56 YOUTHSAT Apr 20, 2011 PSLV-C16/RESOURCESAT-2 SSPO Student Satellite 55 GSAT-5P Dec 25, 2010 GSLV-F06 / GSAT-5P GSO Communication Launch Unsuccessful 54 CARTOSAT-2B Jul 12, 2010 PSLV-C15/CARTOSAT-2B SSPO Earth Observation 53 GSAT-4 Apr 15, 2010 GSLV-D3 / GSAT-4 GSO Communication Launch Unsuccessful 52 Oceansat-2 Sep 23, 2009 PSLV-C14 / OCEANSAT-2 SSPO Climate & Environment, Earth Observation 51 RISAT-2 Apr 20, 2009 PSLV-C12 / RISAT-2 SSPO Earth Observation 50 Chandrayaan-1 Oct 22, 2008 PSLV-C11 Lunar Planetary Observation 49 CARTOSAT – 2A Apr 28, 2008 PSLV-C9 / CARTOSAT – 2A SSPO Earth Observation 48 IMS-1 Apr 28, 2008 PSLV-C9 / CARTOSAT – 2A SSPO Earth Observation 47 INSAT-4CR Sep 02, 2007 GSLV-F04 / INSAT-4CR GSO Communication 46 INSAT-4B Mar 12, 2007 Ariane5 GSO Communication 45 CARTOSAT-2 Jan 10, 2007 PSLV-C7 / CARTOSAT-2 / SRE-1 SSPO Earth Observation 44 SRE-1 Jan 10, 2007 PSLV-C7 / CARTOSAT-2 / SRE-1 SSPO Experimental 43 INSAT-4C Jul 10, 2006 GSLV-F02 / INSAT-4C GSO Communication Launch Unsuccessful 42 INSAT-4A Dec 22, 2005 Ariane5-V169 GSO Communication 41 HAMSAT May 05, 2005 PSLV-C6/CARTOSAT-1/HAMSAT SSPO Communication 40 CARTOSAT-1 May 05, 2005 PSLV-C6/CARTOSAT-1/HAMSAT SSPO Earth Observation 39 EDUSAT Sep 20, 2004 GSLV-F01 / EDUSAT(GSAT-3) GSO Communication 38 IRS-P6 / RESOURCESAT-1 Oct 17, 2003 PSLV-C5 /RESOURCESAT-1 SSPO Earth Observation 37 INSAT-3E Sep 28, 2003 Ariane5-V162 GSO Communication 36 GSAT-2 May 08, 2003 GSLV-D2 / GSAT-2 GSO Communication 35 INSAT-3A Apr 10, 2003 Ariane5-V160 GSO Climate & Environment, Communication 34 KALPANA-1 Sep 12, 2002 PSLV-C4 /KALPANA-1 GSO Climate & Environment, Communication 33 INSAT-3C Jan 24, 2002 Ariane5-V147 GSO Climate & Environment, Communication 32 The Technology Experiment Satellite (TES) Oct 22, 2001 PSLV-C3 / TES SSPO Earth Observation 31 GSAT-1 Apr 18, 2001 GSLV-D1 / GSAT-1 GSO Communication 30 INSAT-3B Mar 22, 2000 Ariane-5G GSO Communication 29 Oceansat(IRS-P4) May 26, 1999 PSLV-C2/IRS-P4 SSPO Earth Observation 28 INSAT-2E Apr 03, 1999 Ariane-42P H10-3 GSO Communication 27 IRS-1D Sep 29, 1997 PSLV-C1 / IRS-1D SSPO Earth Observation 26 INSAT-2D Jun 04, 1997 Ariane-44L H10-3 GSO Communication Failed in Orbit 25 IRS-P3 Mar 21, 1996 PSLV-D3 / IRS-P3 SSPO Earth Observation 24 IRS-1C Dec 28, 1995 Molniya SSPO Earth Observation 23 INSAT-2C Dec 07, 1995 Ariane-44L H10-3 GSO Communication 22 IRS-P2 Oct 15, 1994 PSLV-D2 SSPO Earth Observation 21 SROSS-C2 May 04, 1994 ASLV-D4 Experimental 20 IRS-1E Sep 20, 1993 PSLV-D1 LEO Earth Observation Launch Unsuccessful 19 INSAT-2B Jul 23, 1993 Ariane-44L H10+ GSO Communication 18 INSAT-2A Jul 10, 1992 Ariane-44L H10 GSO Communication 17 SROSS-C May 20, 1992 ASLV-D3 Experimental 16 IRS-1B Aug 29, 1991 Vostok SSPO Earth Observation 15 INSAT-1D Jun 12, 1990 Delta 4925 GSO Communication 14 INSAT-1C Jul 22, 1988 Ariane-3 GSO Communication Partial Failure in Orbit 13 SROSS-2 Jul 13, 1988 ASLV-D2 Earth Observation, Experimental Launch Unsuccessful 12 IRS-1A Mar 17, 1988 Vostok SSPO Earth Observation 11 SROSS-1 Mar 24, 1987 ASLV-D1 Experimental Launch Unsuccessful 10 INSAT-1B Aug 30, 1983 Shuttle [PAM-D] GSO Communication 9 Rohini Satellite RS-D2 Apr 17, 1983 SLV-3 LEO Earth Observation 8 INSAT-1A Apr 10, 1982 Delta GSO Communication Failed in Orbit 7 Bhaskara-II Nov 20, 1981 C-1 Intercosmos LEO Earth Observation, Experimental 6 APPLE Jun 19, 1981 Ariane -1(V-3) GSO Communication, Experimental 5 Rohini Satellite RS-D1 May 31, 1981 SLV-3D1 LEO Earth Observation 4 Rohini Satellite RS-1 Jul 18, 1980 SLV-3E2 3 Rohini Technology Payload (RTP) Aug 10, 1979 SLV-3E1 Launch Unsuccessful 2 Bhaskara-I Jun 07, 1979 C-1Intercosmos LEO Earth Observation, Experimental 1 Aryabhata Apr 19, 1975 C-1 Intercosmos Experimental

Launches from SDSC SHAR, Sriharikota

SN Name Launch Date Launcher Type Payload Remarks 75 GSLV-Mk III - M1 / Chandrayaan-2 Mission Jul 22, 2019 GSLV-MK-III 74 PSLV-C46 Mission May 22, 2019 PSLV-CA RISAT-2B 73 PSLV-C45/EMISAT MISSION Apr 01, 2019 PSLV EMISAT 72 PSLV-C44 Jan 24, 2019 PSLV-DL Microsat-R 71 GSLV-F11 / GSAT-7A Mission Dec 19, 2018 GSLV GSAT-7A 70 PSLV-C43 / HysIS Mission Nov 29, 2018 PSLV HysIS 69 GSLV Mk III-D2 / GSAT-29 Mission Nov 14, 2018 GSLV-MK-III GSAT-29 68 PSLV-C42 Mission Sep 16, 2018 PSLV 67 PSLV-C41/IRNSS-1I Apr 12, 2018 PSLV-XL IRNSS-1I 66 GSLV-F08/GSAT-6A Mission Mar 29, 2018 GSLV GSAT-6A 65 PSLV-C40/Cartosat-2 Series Satellite Mission Jan 12, 2018 PSLV-XL Cartosat-2 Series Satellite 64 PSLV-C39/IRNSS-1H Mission Aug 31, 2017 PSLV-XL IRNSS-1H Mission Unsuccessful 63 PSLV-C38 / Cartosat-2 Series Satellite Jun 23, 2017 PSLV-XL Cartosat-2 Series Satellite 62 GSLV Mk III-D1/GSAT-19 Mission Jun 05, 2017 GSLV-MK-III GSAT-19 61 GSLV-F09 / GSAT-9 May 05, 2017 GSLV GSAT-9 60 PSLV-C37 / Cartosat -2 Series Satellite Feb 15, 2017 PSLV-XL Cartosat -2 Series Satellite 59 PSLV-C36 / RESOURCESAT-2A Dec 07, 2016 PSLV-XL RESOURCESAT-2A 58 PSLV-C35 / SCATSAT-1 Sep 26, 2016 PSLV SCATSAT-1 57 GSLV-F05 / INSAT-3DR Sep 08, 2016 GSLV-MK-II INSAT-3DR 56 Scramjet Engine - TD Aug 28, 2016 55 PSLV-C34 / CARTOSAT-2 Series Satellite Jun 22, 2016 PSLV-XL CARTOSAT-2 Series Satellite 54 RLV-TD May 23, 2016 53 PSLV-C33/IRNSS-1G Apr 28, 2016 PSLV-XL IRNSS-1G 52 PSLV-C32/IRNSS-1F Mar 10, 2016 PSLV-XL IRNSS-1F 51 PSLV-C31/IRNSS-1E Jan 20, 2016 PSLV-XL IRNSS-1E 50 PSLV-C29 / TeLEOS-1 Mission Dec 16, 2015 PSLV-CA 49 PSLV-C30/AstroSat MISSION Sep 28, 2015 PSLV-XL Astrosat 48 GSLV-D6 Aug 27, 2015 GSLV-MK-II GSAT-6 47 PSLV-C28 / DMC3 Mission Jul 10, 2015 PSLV-XL 46 PSLV-C27/IRNSS-1D Mar 28, 2015 PSLV-XL IRNSS-1D 45 LVM-3/CARE Mission Dec 18, 2014 GSLV-MK-III Crew module Atmospheric Re-entry Experiment (CARE) 44 PSLV-C26/IRNSS-1C Oct 16, 2014 PSLV-XL IRNSS-1C 43 PSLV-C23 Jun 30, 2014 PSLV-CA 42 PSLV-C24/IRNSS-1B Apr 04, 2014 PSLV-XL IRNSS-1B 41 GSLV-D5/GSAT-14 Jan 05, 2014 GSLV-MK-II GSAT-14 40 PSLV-C25 Nov 05, 2013 PSLV-XL Mars Orbiter Mission Spacecraft 39 PSLV-C22/IRNSS-1A Jul 01, 2013 PSLV-XL IRNSS-1A 38 PSLV-C20/SARAL Feb 25, 2013 PSLV-CA SARAL 37 PSLV-C21 Sep 09, 2012 PSLV-CA 36 PSLV-C19/RISAT-1 Apr 26, 2012 PSLV-XL RISAT-1 35 PSLV-C18/Megha-Tropiques Oct 12, 2011 PSLV-CA Megha-Tropiques 34 PSLV-C17/GSAT-12 Jul 15, 2011 PSLV-XL GSAT-12 33 PSLV-C16/RESOURCESAT-2 Apr 20, 2011 PSLV-G RESOURCESAT-2YOUTHSAT 32 GSLV-F06 / GSAT-5P Dec 25, 2010 GSLV-MK-II GSAT-5P Mission Unsuccessful 31 PSLV-C15/CARTOSAT-2B Jul 12, 2010 PSLV-CA CARTOSAT-2B 30 GSLV-D3 / GSAT-4 Apr 15, 2010 GSLV-MK-II GSAT-4 Mission Unsuccessful 29 PSLV-C14 / OCEANSAT-2 Sep 23, 2009 PSLV-CA Oceansat-2 28 PSLV-C12 / RISAT-2 Apr 20, 2009 PSLV-CA RISAT-2 27 PSLV-C11 Oct 22, 2008 PSLV-XL Chandrayaan-1 26 PSLV-C9 / CARTOSAT – 2A Apr 28, 2008 PSLV-CA CARTOSAT – 2AIMS-1 25 PSLV-C10 Jan 21, 2008 PSLV-CA 24 GSLV-F04 / INSAT-4CR Sep 02, 2007 GSLV-MK-II INSAT-4CR 23 PSLV-C8 Apr 23, 2007 PSLV-CA 22 PSLV-C7 / CARTOSAT-2 / SRE-1 Jan 10, 2007 PSLV-G CARTOSAT-2SRE-1 21 GSLV-F02 / INSAT-4C Jul 10, 2006 GSLV-MK-II INSAT-4C Mission Unsuccessful 20 PSLV-C6/CARTOSAT-1/HAMSAT May 05, 2005 PSLV-G CARTOSAT-1HAMSAT 19 GSLV-F01 / EDUSAT(GSAT-3) Sep 20, 2004 GSLV-MK-II EDUSAT 18 PSLV-C5 /RESOURCESAT-1 Oct 17, 2003 PSLV-G IRS-P6 / RESOURCESAT-1 17 GSLV-D2 / GSAT-2 May 08, 2003 GSLV-MK-II GSAT-2 16 PSLV-C4 /KALPANA-1 Sep 12, 2002 PSLV-G KALPANA-1 15 PSLV-C3 / TES Oct 22, 2001 PSLV-G The Technology Experiment Satellite (TES) 14 GSLV-D1 / GSAT-1 Apr 18, 2001 GSLV-MK-II GSAT-1 13 PSLV-C2/IRS-P4 May 26, 1999 PSLV-G Oceansat(IRS-P4) 12 PSLV-C1 / IRS-1D Sep 29, 1997 PSLV-G IRS-1D 11 PSLV-D3 / IRS-P3 Mar 21, 1996 PSLV-G IRS-P3 10 PSLV-D2 Oct 15, 1994 PSLV-G IRS-P2 9 ASLV-D4 May 05, 1994 SROSS-C2 8 PSLV-D1 Sep 20, 1993 PSLV-G Mission Unsuccessful 7 ASLV-D3 May 20, 1992 SROSS-C 6 ASLV-D2 Jul 13, 1988 SROSS-2 Mission Unsuccessful 5 ASLV-D1 Mar 24, 1987 SROSS-1 Mission Unsuccessful 4 SLV-3 Apr 17, 1983 Rohini Satellite RS-D2 3 SLV-3D1 May 31, 1981 Rohini Satellite RS-D1 2 SLV-3E2 Jul 18, 1980 Rohini Satellite RS-1 1 SLV-3E1 Aug 10, 1979 Rohini Technology Payload (RTP) Mission Unsuccessful

(Data from ISRO's website)

Prime Minister Narendra Modi will be at the ISRO around midnight to watch the event. Over 60 high school students across the country who cleared an online space quiz last month will watch the soft landing of the mission with the Prime Minister.

