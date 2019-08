73rd Independence Day: These powerful Bollywood dialogues will ignite your patriotic spirit

New Delhi: As the nation celebrates its 73rd Independence Day, we thought of compiling some hard-hitting dialogues from Bollywood movies which will surely ignite your patriotic spirit.

Check out these path-breaking lines which every Indian can relate to:

Rang De Basanti (2006)

Ab bhi jiska khoon na khaula, khoon nahin voh paani hai. Joh desh ke kaam na aaye woh bekaar jawani hai.

Border (1997)

The more you sweat in peace, the less you bleed in war.

Namastey London (2007)

Ek Catholic aurat Pradhan Mantri ki kursi ek Sikh ke liye chod deti hai. Aur ek Sikh Pradhan Mantri pad ki shapath ek Muslim Rashtrapati se leta hai. Us desh ki bhag daud sambhalne ke liye jisme assi pratishad log Hindu hai.

Swades (2004)

Main nahi manta hamara desh duniya ka sabse mahaan desh hai. Lekin yeh zaroor manta hoon. Ki hum mein kabliyat hai, taqat hai, apne desh ko mahaan banane ki.

Shaurya (2008)

Border pe marne se zyada bada nasha koi nahin hai.

Baby (2015)

Religion wala jo column hota hai, usme hum bold aur capital me INDIAN likhte hai.

Pukar (2000)

Yeh Veer Shivaji, Rana Pratap jaise bahaduron ki sarzameen hai. Jise Bhagat Singh, Azad, Ashfaqullah Khan ne apne khoon se seencha hai. Humein koi tod nahin sakta. Hum Hindustani ek hain or ek hi rahenge. Aur desh ke har ek dushman ko milkar marenge.

Happy Independence Day!