Maha Shivratri 2020: Sing this aarti to seek Lord Shiva's divine blessings

Maha Shivratri, the auspicious festival dedicated to Lord Shiva, is being celebrated on February 21 (Friday). Shivratri is of great significance for Hindus all across the globe and is one of the most splendidly celebrated festivals across the country. This day marks Lord Shiva's marital union with Goddess Parvati. Devotees visit Shiv-Parvati temples to seek blessings, some observe fast. Families come together to celebrate the festival together.

A puja culminates when devotees sing Aarti in glory of the almighty. By gently waving an oil lamp lighted with multiple ignited cotton wicks in a circular motion, in front of the idol, while singing the Aarti, a devotee can pay tribute to the power that governs the universe.

On Maha Shivaratri, dedicated to Lord Shiva, you can sing the Shiva Aarti. The lyrics of the is posted below in Hindi in Devnagri script:

जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा ।

ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

एकानन चतुरानन पंचानन राजे ।

हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे ।

त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी ।

त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे ।

सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी ।

सुखकारी दुखहारी जगपालन कारी ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका ।

प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा ।

पार्वती अर्द्धांगी, शिवलहरी गंगा ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

पर्वत सोहैं पार्वती, शंकर कैलासा ।

भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

जटा में गंग बहत है, गल मुण्डन माला ।

शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी ।

नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

त्रिगुणस्वामी जी की आरति जो कोइ नर गावे ।

कहत शिवानंद स्वामी सुख संपति पावे ॥

ॐ जय शिव ओंकारा

Here’s the Shiva Arti lyrics in the Roman script:

Jai Shiv Omkara, Om Jai Shiva Omkara,

Bramha, Vishnu, Sadashiv, Ardhangi Dhaara.

Om Jai Shiv Omkara

Ekaanan Chaturaanan Panchaanan Raje,

Hansaasan Garudaasan Vrishvaahan Saaje.

Om Jai Shiv Omkara

Do Bhuj Chaar Chaturbhuj Dasamukh Ati Sohe,

Trigun Rup Nirakhate Tribhuvan Jan Mohe.

Om Jai Shiv Omkara

Akshamaala Vanamaala Mundamaala Dhaari,

Tripuraari Kansaari Kar Maala Dhaari.

Om Jai Shiv Omkara

Shvetambar Pitambar Baaghambar Ange,

Sanakaadik Garunaadik Bhutaadik Sange.

Om Jai Shiv Omkara

Kar Ke Madhy Kamandalu Chakra Trishuladhaari,

Sukhakaari Dukhahaari Jagapaalan Kaari.

Om Jai Shiv Omkara

Bramha Vishnu Sadaashiv Jaanat Aviveka,

Pranavaakshar Mein Shobhit Ye Tino Ekaa.

Om Jai Shiv Omkara

Lakshmi Va Saavitri Paarvati Sangaa,

Paarvati Ardhaangi, Shivalahari Gangaa.

Om Jai Shiv Omkara

Parvat Sohe Parvati, Shankar Kailasa,

Bhang Dhatur Ka Bhojan, Bhasmi Mein Vaasa.

Om Jai Shiv Omkara

Jataa Me Gang Bahat Hai, Gal Mundan Maala,

Shesh Naag Lipataavat, Odhat Mrugachaala.

Om Jai Shiv Omkara

Kashi Me Viraaje Vishvanaath, Nandi Bramhchaari,

Nit Uthh Darshan Paavat, Mahimaa Ati Bhaari.

Om Jai Shiv Omkara

Trigunasvamiji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,

Kahat Shivanand Svami Sukh Sampati Pave.

Om Jai Shiv Omkara