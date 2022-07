Anand Mahindra ने ट्वीट किया 'e-mobility' का ये गजब वीडियो, देख चुके हैं लाखों लोग; जानें इसमें ऐसा क्या है खास

Anand Mahindra's Tweet: महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह हर दिन कई ट्वीट करते हैं और इनमें से काफी ट्वीट ऐसे होते हैं, जो लोगों को काफी पसंद भी आते हैं. अब आनंद महिंद्रा द्वारा ट्वीट किया गया एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस वीडियो को 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और करीब 27 हजार से ज्यादा ट्विटर यूजर्स इसे लाइक कर चुके हैं. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, जो इतने लोग इसे देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं. तो चलिए पहले आपको इस वीडियो के बारे में बताते हैं और फिर वीडियो को दिखाएंगे भी.

आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया है, उसमें चार लड़के एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं लेकिन यह कोई आम डाइनिंग टेबल नहीं है. यह मूवेबल डाइनिंग टेबल है, जिस पर बैठकर चारों लड़के खाना खाते हुए फ्यूल रीफिलिंग स्टेशन पर पहुंचे और डाइनिंग टेबल में फ्यूल रीफिल कराया. इसके बाद वह खाना खाते हुए ही आगे बढ़ गए. बता दें कि इस डाइनिंग टेबल के नीचे पहिए लगे हुए थे और नीचे की तरफ एक इंजन भी फिट किया गया था, जिससे पहियों को चलाया जा रहा है. आनंद महिंद्रा ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, "मुझे लगता है कि यह ई-मोबिलिटी है. जहां 'ई' का मतलब खाने से है..." देखें वीडियो-

I guess this is e-mobility. Where ‘e’ stands for eat… pic.twitter.com/h0HKmeJ3AI

