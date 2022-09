Challan: कार चलाते हों या बाइक, मत भूल जाना पुलिस की बताईं ये 3 चीज, नहीं तो चालान कटना तय

Delhi Traffic Police: लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए पुलिस विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रही है. इसमें से एक तरीका सोशल मीडिया का है. बाकी राज्यों की तरह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी अपने ट्विटर अकाउंट पर काफी एक्टिव है. दिल्ली पुलिस बीते काफी दिनों से मोडिफाइड बाइक साइलेंसर और हॉर्न के खिलाफ अभियान चला रहा है. हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एक पोस्ट में यूजर्स को 5 ऐसी चीजें बताई हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए. इन 5 में से 3 चीज ऐसी हैं जिनके न होने पर आपका चालान तो कट ही सकता है, साथ ही जान का भी खतरा है.

क्या हैं वो 3 चीजें

दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा, "5 चीजें जो आपको वास्तव में इस साल मिस नहीं करनी चाहिए! .. विशेष रूप से आखिरी 3." इसके साथ एक वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें एक-एक कर वो चीजें बताई गई हैं. पहली और दूसरी चीज हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप. इसके बाद तीसरे नंबर पर हेलमेट, चौथे पर वाहन का इंश्योरेंस और पांचवें पर सीट बेल्ट को रखा है.

5 THINGS YOU REALLY MUST NOT MISS THIS YEAR!.. specially the last 3 ones! pic.twitter.com/z846OTrfcW

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 7, 2022