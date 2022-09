Zee News Select: Hero लॉन्च करेगी 8 नए मॉडल; जल्द आएगी इनोवा हाइब्रिड,पढ़ें ऑटो की 10 बड़ी खबरें | 27 September 2022

Hero Splendor+ और Hero Super Splendor में क्या है अंतर? दूर करें कंफ्यूजन । Click here to read

Splendor+ Vs Super Splendor: Splendor+ की कीमत करीब 70 हजार रुपये से लगभग 73 हजार रुपये तक जाती है. वहीं, Super Splendor की कीमत लगभग 77 हजार रुपये से करीब 81 हजार रुपये तक जाती है.

Mercedes की मजबूती ने किया हैरान, टुकड़ों में टूटा ट्रैक्टर, कार में बस इतना नुकसान । Click here to read

Mercedes car crash: एक वायरल वीडियो इस समय इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो में एक मर्सिडीज गाड़ी से टक्कर होने के बाद एक ट्रैक्टर दो टुकड़ों में टूट गया. हालांकि हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस मर्सिडीज गाड़ी से टक्कर हुई, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ.

नई Innova में मिलेगा ऐसा फीचर, एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर को करेगा अलर्ट! Click here to read

Innova Hybrid: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Innova Hycross (हाइब्रिड) में सनरूफ और ADAS फीचर्स मिल सकते हैं. ADAS में एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, प्री-कॉलिजन सिस्टम, रोड साइन असिस्ट और ऑटोमेटिक हाई बीम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Ola S1 Pro Electric Scooter हुआ 10 हजार रुपये सस्ता! कंपनी लाई नया ऑफर । Click here to read

Ola S1 Pro: S1 Pro में 4 kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलताहै, जिसके बारे में दावा है कि यह 181 किमी प्रति चार्ज राइडिंग रेंज दे सकता है. इसमें हाइपरड्राइव मोटर मिलती है, जो 11.3 बीएचपी और 58 एनएम आउटपुट देती है.

इन त्योहारों पर Hero लॉन्च करेगी 8 नए स्कूटर और बाइक! ये Electric Scooter भी आएगा । Click here to read

Hero: आने वाली नई हीरो बाइक्स और स्कूटर्स की ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, लाइनअप में इलेक्ट्रिक स्कूटर (हीरो विडा), Xtreme 160R Stealth 2.0 एडिशन, मौजूदा मॉडल के अपडेटेड वर्जन और नए कलर वेरिएंट शामिल होने की उम्मीद है.

Maruti Grand Vitara का ये है सबसे सस्ते वेरिएंट, कीमत बस 10.45 लाख, ये है फीचर लिस्ट । Click here to read

Maruti Grand Vitara Base Variant: लॉन्चिंग से पहले ही इस गाड़ी को 57 हजार से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं. इसे कुल 6 ट्रिम्स में लाया गया है और Sigma इसका बेस वेरिएंट है. बेस वेरिएंट की कीमत 10.45 लाख रुपये है.

Challan: ये है Helmet पहनने का सही तरीका, नहीं अपनाया तो पुलिस काटेगी चालान! Click here to read

Helmet Challan: अगर कोई व्यक्ति हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो हेलमेट उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में झटका लगने से हेलमेट सिर से उतर कर गिर जाएगा.

बस एक दिन का इंतजार! आ रही सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज में 300KM तक चलेगी । Click here to read

Cheapest Electric car: टाटा मोटर्स अपनी टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) इलेक्ट्रिक कार ला रही है. यह कंपनी की पेट्रोल से चलने वाली टाटा टियागो हैचबैक पर ही आधारित होगी. कहा जा रहा है कि कंपनी की यह गाड़ी फुल चार्ज में 300 किमी. तक की रेंज ऑफर करेगी.

हथियारों से लैस है ये धांसू SUV, लगे हैं ग्रेनेड लॉन्चर और ड्रोन इंटरसेप्टर । Click here to read

Toyota Land Cruiser: यह मुख्य रूप से मिलिट्री और डिफेंस के लिए तैयार किया गया है. यह J79 प्लेटफॉर्म पर आधारित है. इसे MAX 3 सिक्स-व्हीलर नाम दिया गया है. इसमें 6 पहिए होते हैं. इसमें एक अतिरिक्त एक्सल में दो अतिरिक्त पहिए लगाए गए हैं.

Alto नहीं खरीदनी तो इस कार पर लगा सकते हैं दांव, अलॉय व्हील सहित मिलते हैं ये फीचर्स । Click here to read

Maruti Alto Vs Renault Kwid: रेनो क्विड में 14-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), डे/नाइट आईआरवीएम (इनसाइड रियरव्यू मिरर) जैसे फीचर्स मिलते हैं.