पीओके में भारतीय कार्रवाई के बाद आनंद महिंद्रा ने किया इमोशनल ट्वीट

नई दिल्ली : पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायु सेना की तरफ से पीओके में की गई कार्रवाई में 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है. इसकी विदेश सचिव ने भी आधिकारिक पुष्टि कर दी है. विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय कार्रवाई में आतंकी कैंपों को भारी नुकसान हुआ है. इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के 12 फाइटर जेट 'मिराज-2000' ने जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर 1000 किलो से ज्यादा विस्फोटक गिराया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयरफोर्स की तरफ से यह कार्रवाई तड़के 3.45 बजे की गई. भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में सभी भारतीय जवान सुरक्षित हैं.

जवानों के लिए महिंद्रा ने की दुआ

भारतीय वायु सेना की इस कार्रवाई के बाद मशहूर कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन ने अपने ट्वीट में कहा 'और वे सुरक्षित लौट आए...यह साहसिक कार्य है. हमें अपने उन जवानों की सुरक्षा की दुआ करनी चाहिए, जो हमारी सुरक्षा में तत्पर रहते हैं...' पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई इस कार्रवाई की पाकिस्तान ने भी पुष्टि की है.

And they returned safely... which is a feat in itself. Let us pray for the continued safety of those who protect us... https://t.co/DU4iq1hc36

— anand mahindra (@anandmahindra) February 26, 2019