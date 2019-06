IND vs PAK: अगर बारिश से धुला मुकाबला तो हो जाएगा इतने करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली: विश्व कप 2019 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने जा रहा है. लेकिन, बारिश की संभावना है जिसकी वजह से मैच में रुकावट हो सकती है. इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मुकाबला पहले ही रद्द हो चुका है. ऐसे में अगर आज का मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो स्पॉन्सर्स स्टार स्पोर्ट्स को कम से कम 150 करोड़ का नुकसान संभव है. इस विश्व कप में अब तक चार मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए हैं. इन चार मैच के रद्द होने की वजह से स्टार को 100 करोड़ का नुकसान पहले ही हो चुका है. हालांकि, मौसम को लेकर जो संभावना जताई गई है उसके मुताबिक, हल्की बारिश हो सकती है. बारिश इतनी नहीं होनी चाहिए कि मैच रद्द हो जाए. मैच के समय पर शुरू होने की पूरी संभावना है.

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 सेकेंड का एड (विज्ञापन) 1.6 लाख तक का है, जबकि भारत-पाक के मैच में इसकी कीमत 2.5 लाख तक पहुंच गया है. कई स्पॉन्सर्स ने तो अपने बजट का आधा हिस्सा तो केवल इस मैच पर लगा रखा है. ऐसे में अगर भगवान इंद्रदेव की वजह से मैच नहीं होता है तो दुनियाभर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को निराशा होगी साथ ही सैकड़ों करोड़ का आर्थिक नुकसान भी होगा.

