होली पर Indigo का धमाका सेल, 899 में करें हवाई यात्रा, कैशबैक अलग से

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइंस ने होली के अवसर तीन दिनों का धमाकेदार सेल निकाला है. सेल के तहत मात्र 899 रुपये में टिकट बुक कर हवाई यात्रा कर सकते हैं. धमाका सेल की शुरुआत 5 मार्च को हुई है जो 7 मार्च तक चलेगी. सेल के दौरान खरीदे गए टिकट पर देश और विदेश दोनों जगहों की यात्रा कर सकते हैं. छूट वाली टिकट पर 19 मार्च से 28 सितंबर के बीच यात्रा की जा सकती है. डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया 899 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया 3399 रुपये से शुरू हो रहा है. बता दें IndiGo भारत का सबसे बड़ा एयरलाइंस है. देश के करीब 40 फीसदी हवाई यात्री इस एयरलाइंस से ही सफर करते हैं.

वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सेल के अंतर्गत, दिल्ली-अहमदाबाद, दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली मुंबई का किराया 2199, 2899 और 2399 रुपये हैं. ठीक उसी तरह बेंगलुरू-अहमदाबाद, बेंगलुरू-दिल्ली, और बेंगलुरू-कोलकाता के लिए किराया 1799, 2899 और 3199 रुपये है.

31 मार्च तक हर दिन 30 उड़ानों को रद्द किया जाना जारी रहेगा : इंडिगो

कैशबैक का भी उठा सकते हैं फायदा

इंडिगो की सेल के तहत आप जहां 899 रुपये में घरेलू और 3,399 रुपये में अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं वहीं यदि आप इंडसिंड बैक के कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको 15 फीसदी कैशबैक मिलेगा. वहीं यदि आप मोबीक्विक वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपको 15% सुपर कैश मिलेगा.

