आपका 'आधार' दिला सकता है 30 हजार रुपये, बस करना होगा यह काम

नई दिल्ली : अगर आपने अपना आधार कार्ड बनवा रखा है तो आप 30 हजार रुपये तक जीत सकते हैं. जी हां, यह घोषणा किसी कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI की तरफ से की गई है. UIDAI की तरफ से #My Aadhaar Online #Contest शुरू किया गया है. 18 जून से शुरू होने वाली यह प्रतियोगिता 8 जुलाई तक जारी रहेगी. इस कॉन्टेस्ट में आधार कार्ड रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकता है. पूरे कॉन्टेस्ट के आधार पर UIDAI की तरफ से 48 विजेताओं का चयन किया जाएगा.

कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए यह करें

यदि आपको कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है तो आप आधार की तरफ से दी जानें वाली सर्विस में से किसी भी एक का 30 से 120 सेकेंड तक का एनिमेटिड ट्यूटोरियल विडियो बना लें. वीडियो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में बनाया जा सकता है. इसके बाद वीडियो का लिंक UIDAI की ईमेल media.division@uidai.net.in पर भेज दें.

इन बातों का रखें ध्यान

UIDAI की तरफ से कुल 15 कैटेगरी में वीडियो एंट्री मांगी जा रही हैं. आप यदि एक से ज्यादा वीडियो भेजेंगे तो आपके जीतने की संभावना और भी बढ़ जाएगी. लेकिन यह ध्यान रहे कि आपकी एक बेस्ट वीडियो को ही पुरस्कार के लिए चुना जाएगा. इस कॉन्टेस्ट में आप टीम के साथ नहीं बल्कि अकेले ही हिस्सा ले सकते हैं. यह भी ध्यान रखें कि वीडियो पूरी तरह आपका ही होना चाहिए. यूआईडीएआई टीम की तरफ से इसकी पूरी जांच की जाएगी.

वीडियो भेजने के लिए यह करें

वीडियो बनाने के बाद आप यूट्यूब, गूगल ड्राइव या अन्य किसी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर उसका लिंक UIDAI को ई-मेल कर दें. वीडियो mp4, avi, flv, wmv, mpeg या mov फार्मेट का ही होना चाहिए. हाई रिज्यूलूश्न और फुलएचडी वाले वीडियो को प्राथमिकता दी जाएगी.

#MyAadhaarOnline #Contest starts today. We have 15 categories of Aadhaar Online Services on which you can make tutorial videos. The most creative & expalnatory videos stand a chance to win Cash prize of up to Rs. 30,000. Participation details and T&C here: https://t.co/uu2je7d11T pic.twitter.com/nhnrhNoFC1

— Aadhaar (@UIDAI) June 18, 2019