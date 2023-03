Share Market: 1 मई से लागू होगा शेयर बाजार का नया न‍ियम, यह काम नहीं क‍िया तो नहीं कर पाएंगे इनवेस्‍ट

How to Invest in Mutual Funds: सेबी (SEBI) की तरफ से एक और अपडेट करने के ल‍िए कहा गया है. सेबी की तरफ से कहा गया क‍ि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए यूज किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) के 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) के अनुकूल होना चाहिए.