Sambit Patra News: भगवान जगन्नाथ के बारे में संबित पात्रा ने ऐसा क्या कहा, पश्चाताप के लिए 3 दिन रखेंगे उपवास

Sambit Patra Puri News: 'भगवान श्री जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं...' पुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा वोटिंग से पहले अपने इस बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए पुरी में रोडशो किया था लेकिन शाम होते-होते पात्रा सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए. उनके बयान का विवादित हिस्सा लोग शेयर कर रहे हैं. कांग्रेस, बीजेडी समेत दूसरे दलों ने संबित पात्रा पर निशाना साधा. हालांकि पात्रा का कहना है कि उनकी जुबान फिसल गई थी.

पात्रा बोले, मैं कहना चाहता था...

बाद में पात्रा ने स्पष्ट किया कि वास्तव में वह कहना चाहते थे कि प्रधानमंत्री भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं. विवाद बढ़ता देख आधी रात एक वीडियो जारी कर संबित पात्रा ने कहा, 'महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है, उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है. मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूं. अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन मैं उपवास पर रहूंगा.

ओडिशा ही नहीं, पूरे देश के लोग भगवान जगन्नाथ को पूजते हैं. करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भाजपा से भगवान जगन्नाथ को राजनीति में न खींचने की अपील की है. पटनायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उड़िया अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए पात्रा को जमकर सुनाया. उन्होंने कहा, ‘महाप्रभु श्रीजगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी हैं. महाप्रभु को दूसरे इंसान का ‘भक्त’ कहना भगवान का अपमान है... यह पूरी तरह निंदनीय है. इससे भावनाएं आहत हुई हैं और दुनियाभर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है.’

पटनायक ने कहा, ‘भगवान उड़िया अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं. मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं... इसे उड़िया लोग लंबे समय तक याद रखेंगे.’

Naveen Ji Namaskar!

I gave number of bytes today to multiple media channels after the massive success of Shri Narendra Modiji’s Road Show in Puri today, everywhere I mentioned that Modi ji is an ardent “Bhakt” of Shri Jagannath Mahaprabhu ..by mistake during one of the bytes I… https://t.co/6Q1Kuj5E6O

— Sambit Patra (Modi Ka Parivar) (@sambitswaraj) May 20, 2024