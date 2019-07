जावेद अख्तर ने लिखा, 'एमएस धोनी में अभी भी बहुत सारा क्रिकेट बाकी है'

नई दिल्ली: आईसीसी विश्व कप-2019 (World Cup 2019) से भारत के बाहर होने के बाद अब इस चीज को लेकर अफवाहें हैं कि भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जल्द ही संन्यास ले सकते हैं. इन खबरों के बीच सुरों की मलिका और मशहूर गायिका लता मंगेशकर के बाद अब गीतकार जावेद अख्तर ने पूर्व भारतीय कप्तान धोनी से संन्यास नहीं लेने का अनुरोध किया है.

जावेद अख्तर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है, ''एमएस धोनी मध्यक्रम के बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं. विराट कोहली भी इस बात को मानते हैं कि धोनी की समझ टीम के लिए काफी फायदेमंद है. यह कोई भी देख सकता है कि धोनी में अभी भी बहुत सारा क्रिकेट बाकी है. तो फिर उनके रिटायरमेंट के बारे में बात क्यों करें.''

As a middle order batsman or a WK M S Dhoni is a totally dependable n trustworthy. Virat is graceful enough to accept that Dhoni’s understanding of game is an advantage for the team .One can see that a lot of cricket is still left in Him . Why even talk about his retirement

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) July 12, 2019