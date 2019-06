विराट कोहली की वजह से बेन स्टोक्स हुए परेशान, बोले- ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दूंगा

नई दिल्ली: इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के एक वायरल वीडियो को लेकर परेशानी में चल रहे हैं. इंग्लिश ऑलराउंडर ने इस वजह से अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने का मन बना लिया है. हालांकि, उन्होंने मजाकिया लहजे में कुछ ऐसा फैसला लेने की बात कही है.

स्टोक्स ने ट्विटर पर लिखा, ''मैं ट्विटर को डिलीट कर सकता हूं, ताकि मुझे एक और ट्वीट न देखना पड़े जिसमें विराट कोहली बेन स्टोक्स" कहते नजर आ रहे हों. (हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे) विराट के एक वीडियो के जवाब में स्टोक्स कहते हैं कि आपको पता है कि बहुत मजेदार था.''

I may delete Twitter just so I don’t have to see another tweet reading “He’s saying Ben Stokes”(when he’s clearly not)in reply to a video of Virat saying you know what it was funny the first 100,000 times.

